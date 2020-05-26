內賊難防！企業資安事件犯案者逾60%為「準備離職或跳槽」員工

▲內部網路安全及資料外洩事件，有6成是來自於那些即將離職的員工或約聘人員。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

據資安分析業者Securonix上周發布的《內部威脅報告》（Insider Threat Report），內部網路安全及資料外洩事件，有6成是來自於那些即將離職的員工或約聘人員，而這些有著「flight risk」（離職或跳槽風險）的員工，大多會在離開公司前2至8周開始竊取公司資料。

所謂的「內部事件」顧名思義是由組織內部的個人所造成，包括有權訪問系統的員工或承包商，其可能竊取或出售組織內部資料，或未經允許將機密資料上傳或移動至第三方服務中。Securonix於此次調查中分析了300家企業曾發生過的內部資安事件。

調查顯示，大部分內部威脅涉及敏感資料洩露，佔整體的62%，其他則有19%為權限濫用、9.5%為資料聚合（data aggregation）與偷窺及5.1%的基礎設施破壞，另有3.8%則是與他人共享帳號。

Securonix指出，敏感資料外洩是目前最常見的內部威脅，通常是透過電子郵件傳輸或Web上傳至Dropbox等雲端空間來進行，而隨著愈來愈多企業嚴格限制隨身碟的使用，以隨身碟盜走資料的比率成下滑趨勢。有高達80%的「flight risk」員工會嘗試帶走公司資料，其中43.75％員工會將資料轉發至個人電子郵件信箱，其次則為濫用雲端協作權限，佔16％；資料聚合與下載佔10%。

報告指出，由於各部門間的政策及程序存在差異，IT安全團隊難以從這些內部威脅事件中得出結論，而隨著愈來愈多企業信任員工以雲端工具做正確的事，因此也難以防範何時會有內賊。Securonix的內部威脅和網絡威脅分析主管Shareth Ben表示，現今的內部威脅已與幾年前有所不同，雲端工具使員工更容易與非企業帳號共享文件，為安全團隊帶來不小的挑戰。

＃過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招