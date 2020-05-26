北市府大門口增設「外送臨停區」限停15分鐘　違規可罰1200元

▲北市府新增臨停區。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

美食外送平台崛起，不過外送員常因違規停車、影響交通安全。台北市政府西大門前近日增設4格「外送臨停區」，但是因為隔數不夠，再加上非外送機車佔用格位，導致外送員「看得到、停不到」。

對於增設臨時停車格，林姓外送員表示，「這樣很好呀」，以前臨時停在門口會擔心被開單，現在有地方可以臨停很好。不過有員警表示，取締不太好執行，笑稱「要看智慧啦」。對於如何取締停放超過15分鐘違規者？北市公管中心主任趙光中說，正在討論讓駐衛警，半小時巡一次，用秘錄器拍下來後，可以比對是否違規，再交由分局開罰。

至於有一般民眾停車，趙光中指出，「可能限定哪幾家業者能停，但是有些一般便當店也會送外送，所以很難認定，基本讓他們短時間臨停」，同時會請駐警多注意，將門口外送人員趕到旁邊去，目前試辦大概一週，若四格還不夠，會考慮再增加格子，怕太多也會排擠到其他道路使用。

停管處企劃科長王永錕表示，現在有15分鐘限制，若民眾停一整天，代表未依照規定停放，可以依《道路交通管理處罰條例》56條開罰600到1200元。

王永錕補充，目前士林夜市規劃10格，目前已經畫了標線，但標示部分還沒有上，看起來就是一般格位，還要將「限停15分鐘」寫上去，其他包括北一女中已劃設15格、成淵高中有7格，提供外送同車，其實很難認定車子外送，所以以一般格位限定15分鐘來處理。