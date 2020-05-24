韓國瑜未表態港版國安法…恐加速罷韓　游淑慧：應問蔡英文是否對港移民開方便之門

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中國全國人大28日將審議「香港版國安法」授權案，此舉恐令香港「一國兩制」消失，這也掀起台灣政壇關注，藍綠對此表達不同意見，外界也好奇高雄市長韓國瑜的看法。對此，國民黨台北市議員游淑慧24日於在臉書發文表示，韓國瑜只是市長，他對兩岸與香港的看法，其實不重要，應該由總統蔡英文表態。

游淑慧表示，接獲媒體詢問，「韓市長至今未對港版國安法提出意見，會不會加速年輕人的反感，增加罷韓的動力？」

對此，游淑慧提出兩點回應，一，韓市長歡迎香港人來台灣，追求自己想要的自由生活，早就提過了，「結果酸的都是綠營人士喔」，現在該是蔡英文總統表態，要不要對香港移民大開方便之門，「韓國瑜只是市長喔」；二，台灣選舉不要受外國事務影響，我們要獨立決定自己想要的生活。但為什麼，台灣有些人的投票傾向，要看政治人物對於香港事務的看法？怪怪的，難道，香港人或美國人投票時，會看他們政治人物是否支持台灣加入WHO嗎？

游淑慧強調，韓國瑜只是市長，他對兩岸與香港的看法，其實不重要；對台灣來說重要的是，執政黨未來要如何跟中港澳往來？有辦法玩「切八段」嗎？

游淑慧指出，中國大陸含香港佔台灣進出口貿易量約30％，比美（13％）、日（11％）加起來還多，（新南向18個國家加總約18％）。

對於經濟發展層面，游淑會希望，執政黨能要求美、日和新南向國家，要增加與台灣的貿易往來，以稀釋對大陸的依存度；也要設法從別的國家彌補，彌補台灣每年從大陸賺進的2兆多台幣的貿易順差。

游淑慧也說，民進黨從2016年執政後至今，台灣和中國大陸的進出口往來，始終都高佔台灣總體進出口的30％，「從未降低」，而四年來，和美國進出口的比重，也才多增加1％（還是因為被賺回去）。

游淑慧諷刺，即便民進黨執政了四年，與大陸的經貿往來和農產品外銷，嘴巴說不要，但行動卻很半推半就啊！

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