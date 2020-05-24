剛入職半年…強碰疫情！菜鳥護理師「病室汗待2hrs」 ：當下想的全是病人

▲為了照護病人，護理師們犧牲奉獻，心裡想的全是病人的狀況。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

文／護理師羅翊寧

剛開始聽到新冠肺炎（Covid-19）時覺得有些陌生、未知，新聞上每天報導上升的確診人數，覺得很可怕，不禁讓我們想起2003年的SARS，身邊家人及朋友的警戒心也跟著提高，大家紛紛戴起口罩深怕被傳染。在得知我們單位被徵收為防疫病房時，心情蠻忐忑的，一方面是對這個疾病的不了解及對防護流程不熟悉產生的不安全感，另一方面是不知道如何告訴家人，怕家人的擔憂與不支持。

還記得第一次穿上隔離衣要接疑似感染新冠肺炎（Covid-19）的病人時有些緊張，仔細地照著穿脫流程著裝，檢查是否有遺漏或包裹不全的地方，腦中也不斷複習著脫除隔離衣之步驟，深怕自己在脫除隔離衣時染汙環境。而在穿戴完整防護衣至玻璃門等待病人入病房時，因緊張的情緒加上戴N95口罩之悶熱使呼吸不順，甚至有些喘，更加速了面罩起霧。通常接新疑似感染新冠肺炎（Covid-19）病人時都會要抽好幾管血檢驗，或是會因為要打抗生素等原因而必須為病人放置留置針，而面罩起霧影響了打針時的視線，戴上雙層手套則影響了觸感，這看不到又摸不到的情形，對於剛入職半年的我來說更是加深了焦慮感。

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記得有一次接了一床從急診入的病人，因為血壓掉所以一直守在病床旁，補了好幾袋點滴，抗生素一直調升（up grade）、放置人工血管（port-A）、上升壓藥，等待病人血壓回升後才離開病室，換用監視器監測病人情形，很感謝當時一直守在外面幫我遞東西進來，還有入病室幫忙我的學姐們，深刻感受到學姊們強而有力的後盾。雖然當時在病室內待了將近2小時，但當下想的全是病人的狀況，只有在回憶時才慶幸檢疫結果他不是確診病人。

這件事讓我反思，若是緊急情況下必須待在病室內很久，我們又應該要如何處理才能既顧及到病人安全及自身安全呢？我想除了本身確實穿戴完整防護衣、在等待同事遞藥物時盡量不要太靠近病人，團隊合作也很重要，在病室外的人員幫忙接收醫囑、與病室內電話聯繫，讓病室內人員清楚知道接下來的處置，接著遞藥物、遞物品等，彼此互相支援，每個環節都是為了盡快穩住病人的情形，讓病室內人員可盡早出來，降低暴露風險。

在上過新冠肺炎（Covid-19）的課程及逐漸熟悉防護措施與流程後較不那麼擔心，也能和家人衛教疾病預防及解釋醫院的防護措施很完善，降低他們的擔憂。而身邊的學姊們也很有經驗地帶領著我們，讓我在這個環境下可以很安心，在這段時間深刻感受到團隊的凝聚力，大家彼此幫助，一起奮鬥，在照護時針對感控、病室擺設及病人動線等，隨時討論更新，以便更能貼近臨床實作，覺得能身在防疫病房感到無比驕傲及幸運。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登