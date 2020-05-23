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臉被攻擊「破碎到毀容」！她見朋友…慘遇「吃抗憂鬱藥」黑猩猩　手也不見一隻

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▲▼美國女子查拉（Charla Nash）2009年時遭到黑猩猩特拉維斯攻擊毀容、殘障。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國女子查拉（Charla Nash）2009年時遭到黑猩猩特拉維斯攻擊毀容。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

美國女子查拉（Charla Nash）在2009年時到康乃狄克州，拜訪一名飼養黑猩猩當寵物的朋友，沒想到卻遭到黑猩猩的攻擊，等到警方到場時，發現她身受重傷，不禁失血過多，臉部更是已經血肉模糊到無法辨認；她接受了7小時的手術，雖然保住了小命，但是她的腦部已經損傷，臉部皮膚、肌肉等都受到嚴重傷害，現在只能住在養老院中生活。

綜合外媒報導，這隻攻擊人的黑猩猩特拉維斯（Travis）在康乃狄克州當地小有名氣，他的媽媽因為試圖逃離黑猩猩保護區遭到槍殺，而他則是隨後被查拉的朋友珊德拉（Sandra Herold）收養；在人類的世界中，他不僅僅是一隻寵物，更像一個人一樣生活，學會了餐桌禮儀、出門購物、駕駛車輛，甚至是喝酒。

特拉維斯從來沒有出現過任何暴躁的情況，但在發生意外那天，珊德拉發現寵物出現激動的行為，於是在其下午茶中放入了抗焦慮的藥物，試圖讓寵物鎮靜下來。沒想到特拉維斯隨後拿著車鑰匙跑出房間，這樣的舉動讓珊德拉十分無助，只能打電話向查拉尋求幫助。

當查拉到達朋友家後，重達90公斤的特拉維斯突然將目標轉向她，衝上前去用牙齒撕咬她的手，然後攻擊了嘴唇、眼瞼、眼睛跟鼻子，她臉上的骨頭也因此骨折碎裂。目睹全程的珊德拉一開始打電話報警時，還被認為在開玩笑，等到她發出尖叫聲時大家才發現事情的嚴重性。

據悉，這場襲擊整整持續了12分鐘，珊德拉為了救查拉，用菜刀拼命刺向自己的寵物；而警方到達時滿嘴是血的特拉維斯走近警車，還試圖將門打開，隨後被警方用槍殺死，而房內只留下奄奄一息、面目全非的查拉。

▲▼美國女子查拉（Charla Nash）2009年時遭到黑猩猩特拉維斯攻擊毀容、殘障。（圖／達志影像／美聯社）

▲查拉原本的面貌。（圖／達志影像／美聯社）

查拉的臉部因為攻擊留下永久的疤痕，腦部也因此損傷，儘管接受過臉部移植手術，但卻因為患上其他感染，不得不將移植上去的皮膚再次移除；現在的她生活在療養院當中，但是近乎毀容的臉蛋讓許多人會避開她，她也說有時候會很想哭，因為想出去，想跟別人一樣有一個家，但就目前的她而言，能活下來已經是一個奇蹟。

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