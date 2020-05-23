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無端遭指控「強迫學弟打手槍」　新北名校球員遭教練猛拳毆腹

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圖、文／鏡週刊 

三級棒球是台灣培育國手的根基。但本刊接獲球員家長爆料，指新北市一所棒球名校，發生教練毆打一名青少棒球員的事件，理由竟是他「強迫學弟打手槍」，教練在未經調查的清況下，就對著該名球員猛毆數拳，導致學生腹部挫傷。

L姓球員遭學弟控訴性霸凌，他喊冤極力否認，卻遭教練暴力對待。 

▲L姓球員遭學弟控訴性霸凌，他喊冤極力否認，卻遭教練暴力對待。（圖／鏡週刊提供，下同）

遭教練毆打的L姓球員的祖母告訴本刊，孫子去年9月遭一名棒球隊學弟控訴，指在宿舍被「性霸凌」，學長竟強迫學弟「打手槍」；但家人事後了解，該名學弟只是不滿L姓球員要求他幫忙洗衣服，因此誣指學長進行性霸凌，此事後來也不了了之。

但今年4月時，該名學弟的家長又向學校控訴，表示兒子遭L姓球員性霸凌，該校棒球隊的S姓教練悉獲家長投訴，在4月13日將2名當事人叫到辦公室詢問，L姓球員對學弟指控的一切義正嚴詞否認，教練眼看這是一場羅生門，於是要求兩造離開。

L姓球員遭毆後，由家長帶往醫院驗傷，確認為腹部挫傷。（讀者提供）

L姓球員向學弟表達不滿，直言自己明明未涉性霸凌，為何學弟要胡亂投訴？沒想到此舉造成學弟不快，再度奔向教練辦公室投訴「學長恐嚇」，L姓球員因此又被教練約談。據L姓球員形容，身材壯碩的教練對他步步進逼，質問他為何要恐嚇學弟，他試圖解釋，沒想到教練居然掄起左拳，朝他腹部猛毆2拳，他因而受傷，但懼於教練權威，忍痛不敢聲張。

2天後，L姓球員在班上被老師發現吃不下飯、神色異常，上前詢問才得知他被學弟指控涉及性霸凌，而遭教練毆打；導師認為事態嚴重，趕緊要求教練通報家長，教練才打電話告知球員的祖母，僅表示因L姓球員「不舒服」，希望家長將他帶往醫院檢查。經醫生診治後，認為是「腹部挫傷」，開立診斷證明給家屬。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。


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