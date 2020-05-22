豪雨不斷…阿里山來吉村驚見土石流！　數百公斤大石塊傾洩而下

記者翁伊森／嘉義報導

全台連日豪雨，嘉義縣阿里山鄉來吉村村民鄭清舜拍下距離部落還有200公尺的「行諄橋」橋下阿里山溪支流瓦杜杜納溪強大土石流。畫面清晰可見數百公斤、數公噸的大石，伴隨滾滾泥漿洪泥翻落河面畫面怵目驚心，巨大泥流看起來嚇人，所幸在溪床附近的砂石場工地人員已撤出，留下的機具倒是岌岌可危。

▲阿里山來吉村「行諄橋」橋下夾溪流帶大量土石流。（圖／鄭清舜提供）

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阿里山溪支流瓦杜杜納溪出現土石流，數塊大石隨滾滾泥流翻落，阿里山鄉民鄭清舜拍下距離住家幾百公尺遠的「行諄橋」，橋下阿里山溪支流瓦杜杜納溪夾帶大量泥沙及石塊，由上游往下游沖刷，水流力道之大相當嚇人。

而稍早阿里山林鐵也傳出鐵道遭土石流淹沒等災情，據阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，阿里山林鐵50k+300上邊坡遭土石掩蓋鐵軌，無法通行、37、38號隧道因下雨過大，導致排水不及而積水。

▲大阿里山區受豪雨影響多土石流及土石坍方。（圖／翁麗卿提供）



阿里山林業鐵路及文化資產管理處表，22日因滯留鋒面及西南氣流影響，嘉義縣山區發生豪雨，奮起湖車站以上路段（50k+300）土石滑落，如天候許可，預計23日可清理完成。另外，本線其餘路段巡檢正常，23日嘉義至奮起湖站先行復駛。阿里山國家森林遊樂區內之祝山、沼平、神木3支線，及嘉義到北門站「檜木列車」，路線巡檢正常，23日起均正常營運。

►我沒有遲到，是時間遲到了！