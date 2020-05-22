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網讚「阿卡貝拉復仇者聯盟」！台灣Vocal Asia線上藝術節達成不可能的任務

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 ▲▼ 台灣Vocal Asia首次舉辦線上藝術節「Vocal Asia Festival express （簡稱VAFex）」（圖／Vocal Asia提供）

▲台灣Vocal Asia首次舉辦線上藝術節「Vocal Asia Festival express （簡稱VAFex）」，陣容堅強引發國際關注！（圖／Vocal Asia提供）

記者林育綾／台北報導

亞洲最大規模阿卡貝拉藝術節「Vocal Asia Festival」10週年原訂今年8月在高雄舉行，因疫情影響延至2021年，不過主辦單位台灣Vocal Asia沒有因此停下腳步，立即舉辦「線上藝術節」獲得廣大迴響，他們強調「線上並非實體的替代品」，也利用網路突破時空特性，一口氣邀請了過去10年的12個國際大師團隊，陣容堅強到引發國際關注，被網友讚根本是「阿卡貝拉復仇者聯盟」。

台灣Vocal Asia首次舉辦線上藝術節「Vocal Asia Festival express （簡稱VAFex）」，在5月16日至23日晚間進行，執行長陳午明說，秉持著實體藝術節獨有的「此時此刻」特性，每天都有不同的免費及付費節目，採用Facenook、Youtube等平台同步進行直播，與世界各地藝術家及觀眾，打造參與藝術節的共同經驗。

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▲▼台灣Vocal Asia首次舉辦線上藝術節「Vocal Asia Festival express （簡稱VAFex）」邀請國際團隊：德國人聲樂團 SLIXS.png（圖／Vocal Asia提供）

▲VAFex線上藝術節，一口氣邀請12支國際大師團隊加入，此為德國人聲樂團 SLIXS。（圖／Vocal Asia提供）

不過陳午明也強調，「線上藝術節」並非實體版的替代品，如果只是將實體藝術節搬到線上，反而會覺得困難且阻擋很多想像空間，他帶領團隊利用網路「突破時空限制」的特性，把原來實體藝術節無法做到的事情，在線上版實現，並且進一步設計只有線上才能發生的事件與節目。

▲▼台灣Vocal Asia首次舉辦線上藝術節「Vocal Asia Festival express （簡稱VAFex）」邀請國際團隊：美國人聲流行團體 Naturally（圖／Vocal Asia提供）

▲美國人聲流行團體 Naturally。（圖／Vocal Asia提供）

例如這一次VAFex就利用突破時空限制的特點，一口氣邀請過去歷屆來自美國、德國、瑞典、澳洲、芬蘭、古巴、加拿大、英國等地的12支大師團隊，以線上工作坊、音樂會等形式與聽眾相見，陣容堅強到甚至引起歐美等國際關注，也有粉絲讚嘆這根本是難得一見的「阿卡貝拉復仇者聯盟」！

▲▼台灣Vocal Asia首次舉辦線上藝術節「Vocal Asia Festival express （簡稱VAFex）」邀請國際團隊：英國 The Swingles 人聲樂團（圖／Vocal Asia提供）

▲「英國 The Swingles 人聲樂團」也受邀。（圖／Vocal Asia提供）

陳午明說，這是從前實體藝術節辦不到的，過去在成本考量下，每屆最多只能邀請1至2組國際大師，不過這次在「線上藝術節」實現了這個不可能的任務，加上國外疫情嚴峻，許多大師的時間也較好配合，才牽成這般華麗陣容。

此外過往實體藝術節也比較嚴肅，除了音樂會表演，就是大師班、工作坊，這次的VAFex線上藝術節，就安排了特別的「綜藝節目」，用更生活化、有趣的型態，推廣阿卡貝拉音樂。例如《Sing男大主廚》把關於食物的阿卡貝拉歌曲，真實在廚房中做一道道美食；還有《食唱玩家》由阿卡團隊邊唱邊介紹校園周邊美食。

▲▼台灣Vocal Asia首次舉辦線上藝術節「Vocal Asia Festival express （簡稱VAFex）」。Sing男大主廚。（圖／Vocal Asia提供）

▲《Sing男大主廚》把關於食物的阿卡貝拉歌曲，真實在廚房中做一道道美食（圖／Vocal Asia提供）

陳午明也說，實體藝術節通常只能固定在某個地點發生，但線上藝術節可以利用網路特性，在不同的場地進行，因此下一回舉辦時，也會以「2.0版」的思考規模邀請亞洲各國加入，有了這次的經驗，團隊雖面臨不少挑戰，但也有很多學習與收穫，實際做了更確信「線上版不是實體的替代品」，因此未來線上2.0版藝術節，更以此擴張維度，帶來更多火花。

他認為，實體與線上藝術節，是能夠互相支援與輔助的角色，所以不會因為此次疫情才舉行線上，反而看到了可以繼續舉辦的可能，也許未來5月的線上藝術節，能夠為8月的實體藝術節帶來更多鋪陳，呈現多元的面貌。

▲▼台灣Vocal Asia首次舉辦線上藝術節「Vocal Asia Festival express （簡稱VAFex）」上課情形。（圖／Vocal Asia提供）

▲VAFex工作坊，各國網友居家線上上課情形。（圖／Vocal Asia提供）

陳午明也分享，這次線上工作坊上課時，看到許多學員「居家」的一面非常有趣，例如有媽媽一邊上課，一邊幫女兒穿衣服，還有因為線上課的特性，踴躍發問的人多很多！他說明，或許是亞洲人比較謙虛、害羞的性格，過往工作坊常常沒什麼人舉手發問，可能有些人擔心自己英文發音不夠好，或是怕問錯問題。

但是透過網路「文字留言發問」的方式，不必實際接觸，就像是有了「安全距離」，此次特別是日本學員，不管在發問或與其他學員互動的情況，都非常踴躍。陳午明認為，或許這是新世代的特性，透過這層距離，反而讓人們更自在地去表達、學習。

這次的VAFex線上藝術節舉行至5月23日，部分音樂會由於版權簽訂關係，將保留24小時讓網友觀看，其餘綜藝節目如《Sing男大主廚》、《食唱玩家》等將會繼續保留，未來也會再規劃相關節目。

影／台灣神秘失控、歐開合唱團、爵諾歌手、尋人啟事4支人聲樂團，舉辦「集合啦！阿卡聲友會」直播音樂會（節目如遭移除請見諒）：

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