240kg男呼吸困難！12名消防員花2hr苦抬他下樓...醫嘆：至少要減120kg

▲一名體重約240公斤的男子。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

上海一名超過400斤（約240公斤）的男子因呼吸困難需要緊急救治，12位消防員用了2個小時將他抬下樓送往醫院搶救，目前已經呼吸平穩，正轉院準備去做減肥治療。醫生表示，該名男子的體重已經達到必須動手術的地步，如果不進行減肥治療的話，生命岌岌可危，預估必須減掉200斤（120公斤）左右。

據《看看新聞》報導，400多斤（約240公斤）的小唐因呼吸困難，被12名消防員抬下樓送醫，幸好在經過一周的治療後，呼吸已經平穩。小唐的肥胖問題受到關注，多家醫院表示願意幫他治療減肥，他也表示，減肥成功之後想找一份工作，不想待在家裡面了。

目前小唐已轉院到上海市第六人民醫院做減肥治療。主任醫師張頻表示，要先恢復他的心功能、肺功能，等他情況好轉之後，「會請我們醫院多學科的團隊作一個大會診，如果條件允許的話，我們想辦法給他做一個手術減肥治療。」

張頻還說，像這種體重指數超過37.5以上的重度肥胖，如果不透過手術來減肥的話，病人全身的器官功能都會受到很大的影響，手術之後希望他至少減掉200斤（120公斤）左右，從手術原理來講，可以減到正常體重指數或者超重的範圍裡面。



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