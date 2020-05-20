大天宮神農聖帝祭典　百合鮮花取代金紙

▲ 大天宮神農聖帝祭典 以百合鮮花取代金紙 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大天宮神農聖帝適逢週年聖誕千秋，今年因新冠肺炎疫情影響，地方多項農業損失慘重。由於神農聖帝是農業的守護神，廟方今年特別採購百合花替代金紙來祝壽，除了期待拋磚引玉協助農友度過難關外，並兼做環保減少空污量，促進大眾身體健康。市長黃敏惠親自參與祭典並擔任主祭官，帶領廟方董監事舉行簡單隆重的祭典儀式。

▲市長黃敏惠上香 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，每年農曆四月廿六日，各地的農友和善心大德都會到嘉義市大天宮來祭拜，今天慶祝神農大帝5514週年聖誕千秋，他用他的生命及不斷的研究來教導大家種植，不僅是神農嘗百草，更是藥王。吃果子拜樹頭，大家要抱持著感恩之心。

黃敏惠強調，大天宮特別精心設計使用嘉義市花農所種的香水百合，每一朵花代表著大家的心花，這種心花的綻放代表農民們用心地栽植，遇到疫情雖然銷售狀況不盡如意，反而讓大眾都可以享受每一朵美麗的花朵，特別有意義。

▲市長黃敏惠與廟方合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

有三百餘年歷史的祀典嘉義大天宮(五穀王廟)，往年慶典期間均吸引大批來自全台各地的友宮與信眾，前來祭拜祝壽祈福，為配合政府的防疫政策，今年婉謝各友宮的祝壽活動，以簡單的儀式，透過鮮花幫助農友，並達到減香減金紙的環保目標。市長黃敏惠並在祭典儀式結束後，致贈「澤厚民豐」的匾額予廟方，敬祝大天宮香火鼎盛神佑市民。

大天宮五穀王廟據廟史記載，可追溯到清朝康煕46年(1707年)興建的「先農壇」（先農壇為清朝時代各府州縣必設的壇廟，每年春、秋二祭，由知縣親臨主祭，以示對神農聖帝及農作的重視），歷史相當悠久，香火鼎盛，聲名遠播。大天宮並以神農聖帝、伏羲聖帝、軒轅聖帝合祀一宮，彰顯三皇道統本源歸正，並奉祀神農聖帝駕前「金雞神」，這是大天宮的一大特色，也是全臺廟宇中所僅見。

大天宮董事長盧朝南表示，神農聖帝不僅是中藥界的祖師爺，自古以來也一直是農民心中的守護神，此次大天宮採購鮮花應用在祭典上，希望能拋磚引玉籲請社會大眾，伸援手幫助農友度難關。盧朝南並強調，減香減金紙也是大天宮一再推行的環保政策，用鮮花取代紙錢的焚燒，能降低空污的產生，信眾一般反映良好，配合度也高，維護大眾的身體健康，並清淨大地，一舉兩得。

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