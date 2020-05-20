社區心理衛生中心東石開幕　提供討海人心理諮商服務

▲社區心理衛生中心東石分站開幕。（圖／翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

現代人面對工作及生理的壓力，衍生許多情緒困擾、壓力調適等心理問題。為方便有需求的民眾能就近使用相關資源，嘉義縣特別在東石鄉衛生所佈建「嘉義縣社區心理衛生中心―東石分站」，聘請專業心理師駐站服務。即日起，每周一至每週五上班時段(8:30-12:00；13:00-17:00)，提供民眾在地化、可近性的心理健康服務。

▲社區心理衛生中心提供心理諮商。（圖／翁伊森翻攝）



接受心理諮商的「海嫂」說，原以為討海人不可能會憂鬱，更不可能有免費的心理諮商。以前心情差時，也不敢跟家人提，但作夢也想不到，衛生局新設置的心衛中心就在厝邊。透過與心理師聊天的方式，化解我的壓力。



衛生局代理局長趙紋華呼籲，若鄉親有心理困擾需求、感到焦慮沮喪時，可撥打嘉義縣社區心理衛生中心―東石分站05-3732340、嘉義縣社區心理衛生中心05-3621150服務專線預約心理諮商服務。



趙紋華說，若無法接受一對一面對面諮詢，可多多利用「衛生福利部24小時免付費安心專線」—1925(依舊愛我)，提供民眾心理協談、一般輔導和自殺風險評估等心理及精神醫療服務及轉介專業協助，一起挺過。

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