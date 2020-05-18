懊惱誤刪80萬人粉專！吳念真原計畫開直播推薦「綠光返笑日」

▲吳念真誤刪80萬人按讚粉專，相當懊惱。（圖／翻攝自臉書）

記者林育綾／綜合報導

知名導演吳念真日前不慎誤刪經營多年的粉絲團，幾乎所有貼文、資料、與80萬粉絲之間的回憶一夕之間化為烏有，綠光劇團及紙風車劇團今（18）日也幫他的新專頁「吳念真 新店」宣傳集氣，劇團工作人員更透露，吳念真原本計畫在個人粉專開直播宣傳「綠光返笑日」線上劇場，如今也相當懊惱，決定成立新粉專重頭開始。

吳念真15日晚間誤刪個人粉絲團，16日深夜在臉書求救，事後透過朋友幫忙聯繫臉書，沒多久臉書傳來一封EMAIL，文中提到有人嘗試要更改身分，需要使用者確認是否為本人，他下意識點了「不是」，結果粉專再也點不進去了。

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好不容易17日終於能登入粉絲頁，但這幾年的痕跡都消失了，封面、照片全不一樣，也只剩下4篇在2010年、2012年的發文，經營多年的貼文、與80萬粉絲之間的回憶瞬間化為烏有，他在說明始末後坦承，「就因為一時的愚蠢，而把你們都『遺棄』了，真正歹勢！」

▲綠光劇團工作人員透露，原本吳念真打算要在粉專開直播，推薦「綠光返笑日」線上劇場。（圖／綠光劇團提供）

綠光劇團工作人員透露，原本吳念真打算要在粉專開直播，推薦「綠光返笑日」線上劇場，沒想到誤刪粉專，讓他十分懊惱，但也很快決定一切重來，在今（18）日中午開了新的粉絲頁「吳念真 新店」，綠光劇團、紙風車劇團也都特別PO文幫忙吳導集氣，邀請網友按讚「創造新回憶」。

綠光也表示，21日週四晚間9點30分預計舉行「綠光夜總會」線上直播，透露主持人可能有吳念真、「國民媽媽」林美秀。而「綠光返笑日」則是劇團自救發起的計畫，主要製作給大人觀賞，讓大人們在最近的苦悶疫情中獲得紓壓，更請來電影《聽說》製片人陳希聖擔任顧問，其中節目內容也以最膾炙人口的「人間系列」為主題，開創「人間條件一百問」單元，為粉絲揭密演出大小事與不為人知的秘辛。

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