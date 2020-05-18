我就正！台12家本土OTT宣布串聯合作

▲台灣12家本土OTT業者宣布合作。（圖／KKTV提供）

記者邱倢芯／台北報導

先前刑事警察局與美國電影協會（MPA）合作，查禁了台灣最大盜版網站楓林網，其他知名盜版網站也紛紛自主關站，許多OTT平台流量因此暴風成長。所有正版平台業者流量也飆升約5成，顯示民眾使用OTT觀影需求極高；由KKBOX集團旗下OTT平台KKTV所發起的「＃我就正」活動，串連台灣共12家正版OTT平台「CATCHPLAY+」、「ELTA.TV」、「GagaOOLala」、「Giloo紀實影音」、「Hami Video」、「LiTV線上影視」、「myVideo影音隨看」、「Vidol影音」、「四季線上」、「歡樂看Fain TV」、「遠傳friDay影音」首度聯手合作，活動已自5/15開跑。

自5/15晚間6點開始，各家OTT業者臉書粉絲團將換上「正」標記的特效框，以及分享跟「線上影音」相關小知識，要藉由這活動讓大眾更了解串流平台的世界。KKTV總經理張均儒表示，KKTV構思並發起這個活動的出發點很單純，只要少一個人看盜版，多一個人看正版，對整個OTT產業來說，都是很大的鼓勵。因此團隊主動與同業們聯繫，分享推廣正版的理念，迅速集結起大家支持，願意一起挺身而出。

在楓林網被查禁之後，網路上掀起了不少相關討論，不少民眾認為正版更新慢、劇不全，張均儒表示，可以理解大家想追劇的心情，但也需要讓民眾了解，影音內容的授權有一定規範與流程，每部影音作品在海外的授權條件也有所不同。而盜版無須遵守這些規則，用非法手段更新片源，這樣不勞而獲的行為不只是貪小便宜，更嚴重傷害製作優質內容背後付出的心血。

為了讓觀眾多了解在引進各國影音內容的挑戰，各家平台也在粉絲團上分享關於「版權QA小知識」，回應長期以來民眾對於線上影音平台營運上各式各樣的疑問。像是常常轉播運動賽事的「ELTA.TV」，就常碰到民眾詢問為何只有MOD看得到，OTT平台無法播？經營日劇市場已久的KKTV，也常被粉絲問為何沒有引進番外篇？而以提供台灣地區服務為主的LiTV，則常被粉絲問說為何海外無法使用？擁有豐富片庫的myVideo，則常遇到粉絲詢問正版畫質可以到多清晰？當正版平台擁有觀眾，才能有足夠的影響力，凝聚更多的資源與條件，去爭取引進或自製大家想看的影音內容，進而營造出創作優質內容的正向循環。