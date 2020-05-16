證件照怪怪的！新莊菜鳥帥警指揮交通「順手抓」逃逸7年緊張男

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊分局福營派出所才剛畢業半年的菜鳥員警周子恩，日前晚間在中正路、建國一路口擔任交通疏導勤務時，發現一名騎乘腳踏車的男子停等紅燈神色緊張，還作勢想轉頭騎走，員警隨即上前盤查身分，發現阮男的居留證照片與本人頗有落差，帶返所調查後，這才發現他是逃逸7年之久的外籍移工。

▲新莊菜鳥帥警發現逃逸移工神色緊張，查驗證件照時發現與本人長得並不像。（圖／記者陳豐德翻攝）



員警當時發現阮姓男子在停等紅燈時，目光已經發現自己，先是神色緊張，隨後又作勢想轉頭騎走，盤查時對方先表示身上未帶證件，也沒有護照，直到員警表示那可能須帶他回派出所查驗身分之後，阮男才從皮包內拿出一張居留證影本。

經員警細心查證並詢問「在哪工作？何時來台灣工作？仲介的電話？」等連環追問時，阮男開始支支吾吾，隨後警方又發現證件上的照片與本人頗有落差，便將其帶返所查證身分，赫然發現阮男是逃逸越南籍移工，且已在外逃逸長達7年。

經查，該男自2013年起便離開原本申請的工作處所，遭原公司通報失聯，至今已在台灣藏匿身分達7年，期間四處打零工賺錢。過去若遇到警方盤查皆以假證件躲避查緝，今次遭周員查獲，已交由移民署專勤隊遣返回國。

▼菜鳥警員周子恩警專36期畢業，憑藉積極態度及第六感屢屢協助偵破案件。（圖／記者陳豐德翻攝）



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