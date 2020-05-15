南山人壽Q1稅後純益115億元、年成長43%「創同期新高」！每股賺0.9元

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽15日公布2020年第一季財報數字，合併新契約保費達316億元，合併總保費收入達1100億元，稅後純益115億元，較2019年同期成長43%，創同期新高！每股淨利（EPS）為新台幣0.9元。

南山人壽表示，今年第一季適逢新台幣升值美元相對低檔，加上公司競賽推廣，挹注新契約保費收入，其中又以美元利率變動壽險商品貢獻最多。南山人壽秉持一貫均衡及穩健的投資布局、提升收益與管理風險的原則，今年掌握市場波動，實現股債部位的資本利得，使2020年第一季獲利年成長43%。

截至今年第一季為止，南山人壽美元保單新契約保費約為229億元，約占首季新契約保費74%，以整體業界來看，美元保單新契約保費首季為1260億元，南山人壽約佔18%，市佔率第一。其中，傳統型美元保單新契約保費達226億元，占業界整體傳統型美元保單新契約保費950億元之24%，排名也第一。

展望未來，南山人壽透露，未來在商品發展的策略上，主要以提高壽險保障、推動健康促進外溢、增加附加價值服務的意外險及健康險商品等三要素為主軸，以引導大眾回歸保險保障本質，未來鎖定四大商品策略，包括提高壽險保障商品、強化保障型及高齡化商品開發與推廣、以商品服務提升附加價值，強化商品創新，以及分群分眾商品結合精準行銷。