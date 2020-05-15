　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

南山人壽Q1稅後純益115億元、年成長43%「創同期新高」！每股賺0.9元

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽15日公布2020年第一季財報數字，合併新契約保費達316億元，合併總保費收入達1100億元，稅後純益115億元，較2019年同期成長43%，創同期新高！每股淨利（EPS）為新台幣0.9元。

南山人壽表示，今年第一季適逢新台幣升值美元相對低檔，加上公司競賽推廣，挹注新契約保費收入，其中又以美元利率變動壽險商品貢獻最多。南山人壽秉持一貫均衡及穩健的投資布局、提升收益與管理風險的原則，今年掌握市場波動，實現股債部位的資本利得，使2020年第一季獲利年成長43%。

截至今年第一季為止，南山人壽美元保單新契約保費約為229億元，約占首季新契約保費74%，以整體業界來看，美元保單新契約保費首季為1260億元，南山人壽約佔18%，市佔率第一。其中，傳統型美元保單新契約保費達226億元，占業界整體傳統型美元保單新契約保費950億元之24%，排名也第一。

展望未來，南山人壽透露，未來在商品發展的策略上，主要以提高壽險保障、推動健康促進外溢、增加附加價值服務的意外險及健康險商品等三要素為主軸，以引導大眾回歸保險保障本質，未來鎖定四大商品策略，包括提高壽險保障商品、強化保障型及高齡化商品開發與推廣、以商品服務提升附加價值，強化商品創新，以及分群分眾商品結合精準行銷。

 
ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應！9罹難者皆因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

南山人壽Q1稅後純益115億元、年成長43%「創同期新高」！每股賺0.9元

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

南山人壽Q1稅後純益115億元、年成長43%「創同期新高」！每股賺0.9元

身分證對對碰回歸！8、3、1、2、0中5碼　吃温野菜可享5折

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿拚止敗　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

最愛打理居家場景的電影人　導演Nancy Meyers分享自家理想廚房

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

三花貓超強臂力「水平抓衣櫃」　5秒後掉出「深黑巧克力豆」

國民女友墾丁辣一波「美胸挖空」　竟衰遭「生物襲擊」癢一週！

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

保險熱門新聞

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

南山人壽Q1稅後純益115億元「創同期新高」

台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利率

一張表懂車禍調解官要看的單據

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

潤成入主10年「新系統成噩夢」　南山工會批勞資爭議未解

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

15家產險申訴率　國泰拿最低

一張表看懂22家壽險申訴率排行

新生兒保單規劃技巧曝光！專家幫整理「投保5大重點」

買分紅保單秒變「保險公司小股東」爽賺紅利

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

更多熱門

相關新聞

鴻海首次揭露疫情損害！第1季成本增加逾100億元　總工時年減20%

鴻海首次揭露疫情損害！第1季成本增加逾100億元　總工時年減20%

鴻海（2317）今（15）日舉辦電話法說會，也首次對外揭露新冠疫情造成的影響。鴻海財務長黃德財表示，今年1月下旬疫情爆發後，整個第1季集團總工作時數相較去年同期減少超過20%，第1季成本增加超過100億元。

和碩Q1營益率驚見負數　本業虧損「近9年來首見」

和碩Q1營益率驚見負數　本業虧損「近9年來首見」

仁寶Q1純益下滑逾7成　EPS創11季新低

仁寶Q1純益下滑逾7成　EPS創11季新低

疫情帶動民生囤貨潮　統一Q1營收1082億元年增0.5%

疫情帶動民生囤貨潮　統一Q1營收1082億元年增0.5%

緯創Q1營收年減15.73%　每股盈餘0.26元

緯創Q1營收年減15.73%　每股盈餘0.26元

關鍵字：

南山人壽財報

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面