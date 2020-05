差1題爽拿3700萬！退休醫上益智節目突「棄權」　原因曝光...掌聲響爆

▲湯斯利是一名退休醫師。(圖/翻攝自Who Wants To Be A Millionaire 節目推特)

記者曾羿翔/綜合報導



英國已退休醫師湯斯利(Andrew Townsley)日前參加益智問答節目《誰想當百萬富翁?》(Who Wants To Be A Millionaire?),一路答題正確到第14關,再答對第15題就能把大獎100萬英鎊(約新台幣3680萬元)帶走,沒想到他卻決定「棄權」,原因曝光後獲得許多掌聲。

綜合外媒報導,湯斯利答對14題已累積50萬英鎊的獎金(約新台幣1842萬元),如果答對第15題則可成為開播以來第6位「全部答對」的挑戰者,當時他還有一個call out的求救機會,電話那頭的朋友卻不知道解答。

湯斯利突然說,因為不知正確答案,他不想要因為賭運氣而失去前面累積的獎金。此話也讓主持人相當驚訝,其實湯斯利心中的答案D是正確的,不過他最後受訪也強調自己並不會後悔且很滿意。

據了解,湯斯利遇到的第15題題目為「在汽機車競賽歷史上,哪個比賽是最早舉辦的?」A選項為利曼24小時耐力賽;B為摩納哥大獎賽;C為印第安納波利斯 500 英里賽事;D為曼島TT賽。

報導也指出,湯斯利如果第15題決定作答且錯誤,會讓前14題累積下來的50萬英鎊獎金大扣,只剩6.4萬英鎊。