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電音製作新工具　Apple推出Logic Pro X 10.5更新

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▲▼Logic Pro X 10.5。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple釋出了Logic Pro X 10.5更新版本。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早發表了Logic Pro X的重大更新，帶來了Live Loops的專業版本、完全重新設計的取樣工作流程，還有全新的節奏製作工具。透過一系列強大的創意功能；官方認為，Logic Pro X 10.5將是針對所有音樂人（包括電子音樂製作者）的重大發行版本。

Apple App產品行銷副總裁Susan Prescott表示，Logic Pro X 10.5是自Logic Pro X推出以來最重大的Logic更新，帶來強大的全新工具，無論是剛開始使用Logic的音樂新手，或是已在使用Logic來製作葛萊美得獎專輯的創作人，所有音樂人都能受到這些工具的啟發。

▼透過Logic Remote App，音樂創作者可同時使用 Mac、iPhone 和 iPad，以創新的方式創作音樂。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼Logic Pro X 10.5。（圖／記者邱倢芯攝）

Live Loops
Logic使用者現在可以透過Mac上的Live Loops，以全新自由的非線性方式創作音樂。循環樂段、樣本和錄音可以組織成新的音樂格線，在其中音樂人可以將不同的編排創意即興地播放並擷取至時間列中。可使用Logic中的所有專業製作功能，在時間列中進一步調整音軌。

Remix FX為Live Loops帶來一系列令人驚豔的電子音樂效果，例如「干擾短波」、濾波器、消除器和延遲效果器，可以針對個別音軌或整個歌曲混音即時播放。還可搭配免費的Logic Remote app，讓使用者將iPhone或iPad與Mac配對，以多點觸控方式操控Live Loops和Remix FX，讓這兩項功能比以往更為強大。

Sampler與Quick Sampler
Sampler代表了新一代的熱門業界標準EXS24外掛模組，具備全新現代化設計與更多的聲音形塑控制項目，同時保有完整的向下相容性。製作人可使用優雅的拖放式工作流程，自動執行複雜的製作工作，進而使用取樣器建立和編輯複雜的多重取樣樂器。

Apple指出，Quick Sampler是一種快速簡便的方法，可將任何個別的聲音轉換為可演奏的樂器。音樂人可以從 Logic、Finder、「語音備忘錄」中選擇聲音，甚至直接錄製到Quick Sampler 中。只須點按幾下，就可以在鍵盤控制器上裁剪、循環和播放輸入的樣本，並可存取創意的聲音形塑控制項目。

▼Quick Sampler讓音樂製作人能立即將任何聲音轉化為樂器。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼Logic Pro X 10.5。（圖／記者邱倢芯攝）

節奏製作
Logic Pro X 10.5提供一系列全新創意工具，這些工具可以互相搭配，能輕鬆寫意、有趣且流暢地製作原創節奏，而節奏正是製作嘻哈和電子音樂不可或缺的一部分。

Step Sequencer是Logic中的全新編輯器，其設計旨在透過使用受經典鼓機工作流程啟發的介面，使鼓聲節拍、bass line 和旋律聲部的編程變得輕鬆有趣。Step Sequencer 將基於模式的音樂創作風格與功能強大的編輯選項結合在一起，以建立原始聲部：提供對音符速度、重複、消除器、略過、播放方向和隨機化的詳細控制項目。

Drum Synth提供了由軟體產生的各種大鼓、小鼓、筒鼓和打擊樂器聲音。每種聲音都配有專用的聲音形塑控制項目，以協助音樂人微調自己喜愛的聲部。Drum Synth聲音可在Drum Machine Designer中的任何鼓組板上使用，甚至可以與樣本混合，以提供創意聲音設計選項。

Drum Machine Designer是用於在Logic中建立電子鼓套件的工具，並經過增強以與新的取樣和節拍編程工作流程整合。每個鼓組板都可以載入新的Quick Sampler和Drum Synth外掛模組，進而可以輕鬆地編輯和形塑造鼓組套件中的個別聲音。建立套件後，可使用Step Sequencer即時播放或編程。

Logic Remote
Logic Remote是一款免額外付費的配套App，可讓使用者將iPhone或iPad與Mac配對，以使用多點觸控控制和執行Logic功能與樂器。Logic Remote正在進行重大更新，以在Live Loops中觸發聲音、瀏覽及加入循環，以及將Remix FX套用於演奏。

適用於Mac的Optimized Performance
Logic Pro X的效能經過最佳化，以利用最新的Mac硬體和macOS功能，在處理具有數千個音軌和數百個即時外掛模組等運算需求最高的計畫案時，可提供非凡的效能。

Logic Pro X 10.5即日起對所有現有使用者以免額外付費更新推出，新用戶可於Mac App Store購買取得，售價6,590元。Logic Remote 1.4即日起也可免額外付費在App Store下載取得。用戶可註冊使用Logic Pro X試用版。

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Logic Pro X 10.5Logic Pro XLive Loops電子音樂

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