蔡英文將建「民共平台」恢復兩岸溝通？　總統府回應了

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文在520就職演說，在兩岸論述的規劃上，預計不會脫離1月11日勝選之夜時，拋出「和平、對等、民主、對話」8字箴言的主軸。近日也有媒體報導指稱，民進黨有意推動「民共平台」，但遭到總統府駁斥。

根據《ETtoday新聞雲》日前獨家報導，「獨／蔡英文520就職演說內容曝光 兩岸論述維持8字箴言基調」一文指出，蔡英文在520就職演說中，兩岸的基調並不會脫離1月11日勝選之夜的兩岸論述。

因此，蔡英文兩岸論述仍不會主動挑釁，也不會脫離年初時，提及的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，並再次呼籲對岸重啟良性互動、長久穩定發展，希望能理解民主台灣、民選政府，不會屈服威脅恫嚇的基本態度。

不過，近日有媒體報導指稱，在民進黨內部有所謂，蔡英文第二任期兩岸關係朝向「恢復溝通」，以及建立「民共平台」的方向；意味著要與對岸建立固定溝通管道。

對此，總統府稍早駁斥所謂「民共平台」的相關報導，強調這是一項不實報導，相關媒體也從未向總統府進行查證。

總統府表示，政府一貫主張，作為民主國家，政府處理兩岸事務必須是政府對政府，而非政黨對政黨，係經國民充分授權，不會由一人、一黨任為決策，更沒有透過「民共平台」來處理兩岸事務的問題。

總統府強調，過去的經驗告訴我們，繞過政府與國民授權，逕為「黨對黨」、少數決策的做法，是前屆政府時期的失敗經驗，不但矮化了台灣主權，更無法讓人民信賴。