抓了會煞到！半夜見「活跳白雞」大街上閒晃…網曝內幕：做法後放生的

▲白雞在大街上閒晃沒人敢去抓。（圖／翻攝自dcard）



記者黃可昀／綜合報導

在路上遇到流浪的白雞竟然不可以亂抓！一名網友表示，他前幾天半夜到超商買零食，發現店門外竟然有一隻活生生的「白雞」，悠哉地啄食地上的食物，就連店員也不知牠從哪裡來，路過的人都忍不住多看幾眼。內行網友指出，這很有可能是廟會做法後放生的白雞。

原PO在《Dcard》表示，遠遠就看到這隻白雞在超商門口活動，當時他拍了幾張照片便離開現場，結果凌晨出門吃早餐發現牠還在，而且還跑到大馬路斑馬線上，看起來相當自在悠閒，整晚都在街頭散步且沿路吃吃喝喝。

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▲有可能是做法後被放生的雞。（圖／翻攝自dcard）



網友紛紛回應，「超商新品 - 超鮮活雞胸肉」、「雞：我們都靠自己產地直送」、「啊！食材跑出來了」、「他來監督茶葉蛋的」。其中一人提到，「之前聽長輩說過，有的白色的雞可能是廟放生的，不能亂帶回家的樣子。」

專業網友解釋，通常廟公幫信徒祭改、開工開運…都會使用白雞來做法，「會有一些忌諱是廟公把靈魂注入白雞身上，所以也比較沒人敢去養敢去殺」，法會結束後就把白雞放生，讓牠在外頭自生自滅，可以請動保團體協助抓捕，千萬別自己去抓。還有另一說是葬禮用的公雞，「有一種習俗是叫帶路雞（應叫引魂雞）！一定要白色的雞，是放在棺材上的，不能抓喔會煞到！」