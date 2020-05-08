天母「留美女碩士」鈍器弒母：腦內神秘聲音控制我　一審判決結果出爐

記者張靖榕／綜合報導

士林43歲林姓留美女碩士，疑持短棍棒類鈍器毆打73歲老母親頭部致死；一審法官認為林女確有精神病，但犯案當下仍保有一定辨識力和控制力，在與協助改善病況和兼顧正義的考量下，依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑18年，全案可上訴。

父親為韓國籍華僑的林女，因家裡經商有成在天母多處購置房產，父親死後家中只剩母女倆。林女2018年從美國完成碩士學業回國，但並未積極找工作，而是賦閒在家，靠經營服飾店的母親發零用錢過活。

▲有被害妄想的林女懷疑母親詛咒她去死，失控痛下殺手。（圖／記者張君豪翻攝）

去年3月1日晚間十點，林女通報警方聲稱老母親遭歹徒襲擊致重傷，但警方根據監視器畫面卻發現林女說詞有出入，於是核發拘票逮捕林女。起初林女拒絕夜間偵訊，仍辯稱母親遭歹徒襲擊，後來才坦承毆打母親，「我腦中有神祕的聲音教我該怎麼做」、「那個聲音控制我」！

根據《自由時報》報導，林女犯案動機為當天上午在主臥室找到4張百元鈔，認為母親是在以諧音咒她去死，便持鈍器將母親打倒在地，看到母親流血也未立刻送醫，還先去精舍找師父談話。

精神鑑定報告顯示林女有被害妄想、幻聽及思覺失調等症狀，但合議庭綜合上述行為認為，林女的辨識力與控制力不致讓她失去理性判斷，卻仍繼續毆打母親，因而不得減刑，但基於協助犯人建立「病識感」，協助改善病況及兼顧正義，因此判處18年徒刑、不得減刑，全案可上訴。

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