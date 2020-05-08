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美魔女海削富商1億元「一個月內脫產」　法官打臉姊妹關係追回

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▲▼「從沒開口要妳還」富商控詐財 美魔女獲不起訴。（圖／東森新聞）

▲美魔女海削富商１億元後脫產被追回。（圖／東森新聞，下同）

記者葉國吏／綜合報導

孟姓富商跟美魔女的感情結束後爆出金錢糾紛，2人交往時美魔女多次借款，金額高達1億元。富商向法院聲請假扣押，結果發現美魔女竟在一個月內脫產，法官調查後判定途銷。

科技公司董事長，在2011-2017年間與陳姓美魔女交往，2人感情結束後也因金錢告上法院。最後美魔女被依詐欺罪判處1年2月徒刑，緩刑2年。不過2人的糾紛還沒結束，如今又扯出孟董另外以陳姓美魔女向他借款一億多元，持本票聲請強制執行獲准，但是最後陳女爆出簽本票是為了讓孟董另一位女友還錢，才會假意簽下本票，新北地院簡易庭審理後判陳姓美魔女勝訴，債權不存在。

陳女（約45歲）自稱珠寶商，常塑造出自己很有錢的形象，並從2011年2月開始與60多歲、和妻子分居的孟姓富商交往，之後甚至成立珠寶公司讓對方擔任股東，等到取得富商信任後，借款2千萬元在北市八德路二段置產，2人交往期間一直有金錢上的往來。

▲▼美魔女詐欺獲不起訴。（圖／東森新聞）

由於富商對陳女疼愛有加，百萬名牌包、精品鞋及等送禮皆不手軟，還曾一通電話就匯款3千萬讓她購買珠寶。2014年12月開始，陳女以「母親心臟病發要到大陸換心」、「父親肝硬化要等換肝」先後再詐騙得手共計1億元，最後還跟別的男人結婚。

富商不爽提告，並向法院聲請假扣押。根據《自由時報》報導，法官調查後發現，美魔女竟然在一個月內把名下3動房產信託登記給妹妹以及贈與前夫。對此美魔女解釋是跟妹妹共同持有，之前因為做生意拿去抵押貸款，妹妹擔心她不繳前才要求設定抵押權。但法官認為美魔女跟妹妹沒有債務、債權關係，判定塗銷。

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