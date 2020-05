美國務卿私帳曝父親手術併發症過世　未透露是否染新冠肺炎

▲國務卿蓬佩奧和父親韋恩蓬佩奧合影。(圖/翻攝自推特「Mike Pompeo」)

記者張靖榕/綜合外電報導

忙碌於國事工作的美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo),日前發文透露自己的父親過世,享壽89歲,並介紹了父親的來歷及個性。他並未提及父親生前患何種疾病,也未證實是否感染新冠肺炎,而貼文很快引來近6.6萬人按讚,8100則留言,大多人皆表達哀悼之意。

蓬佩奧於美東時間5日晚間在推特私人帳號上發布推文,「上個星期四,我父親韋恩蓬佩奧(Wayne Pompeo),在加州橘郡因手術併發症於89歲過世。」

蓬佩奧說韋恩是個驕傲的義大利裔美國人,一名參加過韓戰的海軍退伍老兵,回到美國後,在同一間公司任職將近50年的時間。託工作的福,韋恩在一場企業向企業推銷的電話行銷中,不只把飛機零件賣給一位女子,還讓她答應了他的求婚。那女子就是後來蓬佩奧的母親。

蓬佩奧說他已經數不清有多少次,父親載著一家人橫跨美國到堪薩斯,去探視母親的家族,「他在我們的棒球和籃球隊上擔任教練。他喜愛網球、路易斯普利瑪(Louis Prima,歌手)、橋梁、政治、閱讀和一塊好吃的牛排。」他說父親教會了他如何丟出曲球,並且在其他方面都要全力以赴。

除去在政治上惹出的爭論及風波,許多網友紛紛向蓬佩奧表達哀悼之意。

Last Thursday, my father, Wayne Pompeo, passed away in Orange, CA from surgery complications at age 89. We miss him and are lifted by the prayers and memories being sent to us. pic.twitter.com/ZreLD4bKT8