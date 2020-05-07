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美國務卿私帳曝父親手術併發症過世　未透露是否染新冠肺炎

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▲▼國務卿蓬佩奧和父親韋恩蓬佩奧合影。（圖／翻攝自推特「Mike Pompeo」）

▲國務卿蓬佩奧和父親韋恩蓬佩奧合影。（圖／翻攝自推特「Mike Pompeo」）

記者張靖榕／綜合外電報導

忙碌於國事工作的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），日前發文透露自己的父親過世，享壽89歲，並介紹了父親的來歷及個性。他並未提及父親生前患何種疾病，也未證實是否感染新冠肺炎，而貼文很快引來近6.6萬人按讚，8100則留言，大多人皆表達哀悼之意。

蓬佩奧於美東時間5日晚間在推特私人帳號上發布推文，「上個星期四，我父親韋恩蓬佩奧（Wayne Pompeo），在加州橘郡因手術併發症於89歲過世。」

蓬佩奧說韋恩是個驕傲的義大利裔美國人，一名參加過韓戰的海軍退伍老兵，回到美國後，在同一間公司任職將近50年的時間。託工作的福，韋恩在一場企業向企業推銷的電話行銷中，不只把飛機零件賣給一位女子，還讓她答應了他的求婚。那女子就是後來蓬佩奧的母親。

蓬佩奧說他已經數不清有多少次，父親載著一家人橫跨美國到堪薩斯，去探視母親的家族，「他在我們的棒球和籃球隊上擔任教練。他喜愛網球、路易斯普利瑪（Louis Prima，歌手）、橋梁、政治、閱讀和一塊好吃的牛排。」他說父親教會了他如何丟出曲球，並且在其他方面都要全力以赴。

除去在政治上惹出的爭論及風波，許多網友紛紛向蓬佩奧表達哀悼之意。

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