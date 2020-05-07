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美解封重回崗位問題多！可能遇「工作卻沒錢拿」　11條Q＆A全解答

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫情還未平息就得拚經濟，美國人擔心重回崗位會遇到許多狀況而求助無門。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

歷經7周的封鎖後，美國員工即將要回到職場上，但現在面臨的諸多還待逐步解除的限制，以及全然不一樣的情況，究竟員工可以得到什麼樣的幫助和如何依循，職業專欄作家米勒（Karla L. Miller）詳列了11條Q&A回答。

Q1. 若是孕婦或健康情況不好的人，回到職場會面臨暴露在新冠病毒的高風險環境中，該怎麼辦？

情況屬實的話，可以請醫生開出相關證明及自我隔離的建議。接著可引用《美國殘疾人士法案》（Americans With Disabilities Act），請雇主將你的職務，暫時轉移到其他較適當的地方；或可選擇《家庭優先冠狀病毒因應法》（Families First Coronavirus Response Act），請雇主給予有薪病假。

Q2. 若我沒辦法取得托育照顧，雇主能強迫我返回崗位嗎？

根據3月訂定的《家庭優先冠狀病毒因應法》，若員工因染疫，或是日間照護中心和學校仍然關閉，導致必須在家帶小孩的話，聘任人數超過500的公司，雇主必須給予員工全薪病假，若低於500人，則以有薪病假計。

Q3. 若擔心工作場所不安全，會讓自己及家人暴露在危險情況下，有什麼選擇？

若上述法例都不符合條件的話，可以選擇等待被裁員，或是放無薪假，這樣就可以申請失業救助金；然而，若雇主已申請「薪資保障計畫」（Paycheck Protection Program，簡稱PPP），他們通常不願解雇員工，因為他們必須以「計畫」的資金付員工薪水，一旦解雇員工，雇主就必須另找新進人員替代，否則之後財務問題會更麻煩。

Q4. 若我所在的州仍施行居家禁足令，以及非必要企業限制，還需要回去上班嗎？

規定依照各州而定，若雇主違反州規定，可向相關部門投訴。

Q5. 如何知道雇主是否已申請「薪資保障計畫」（PPP）？

一般而言，雇主申請到PPP後便會知會員工，因為他需要員工回來上班，利用貸款給付員工薪資，另外還需通知州政府部門，避免員工左手拿PPP薪資，右手又領失業救助金。

Q6. 若正在領的失業救助金高於我原本的薪資，還一定得要回公司上班嗎？

若已因疫情關係取得失業救助金的人，大概也就符合《照護法案》（Cares Act）每周可領取600美元的資格，而兩者所領取的總和大於工作薪資的話，或許看起來是「錢多沒事在家裡」，但也有其風險。

各州規定不同，部分州則是你一旦拒絕雇主的復工通知，即喪失失業救助資格；若雇主決定開除你並找人遞補職位，以PPP貸款支付他的薪資的話，你也會喪失資格；即便雇主不開除也為找人遞補你的職位，而是另外用PPP聘雇人員，你的600元美金補助也會自動在7月底失效。

Q7. 雇主拿到PPP貸款，卻要員工做份外事直到公司重新開放，員工就必須照辦嗎？

雇主的確有權改變職責；然而若員工感到份外事務會危害個人健康，可依《美國殘疾人士法案》、向相關部門投訴，要求雇主配合。不過一旦因此拒絕返工，也會喪失申領失業救助金的資格。

Q8. 雇主只給計時人員一天工作6小時，合法嗎？

依目前法例，申請PPP的雇主最少需用到貸款的75％於支付薪水，員工則必須收到今年第一季平均周薪的75%。因此，6小時占8小時的75%，符合PPP條件。

Q9. 為了符合PPP貸款，雇主得回雇原來的員工嗎，還是可以聘請新員工？

即便PPP的初衷之一是為了幫雇主省去另聘並訓練新員工，但並未強迫規定只能回雇本來的員工，只要整體員工數維持一樣即可。

Q10. 雇主有2個營業體，但只取得一個PPP貸款，還正好不是我在的那一個，所以我現在正無薪工作，可以這樣的嗎？

不論在什麼情況下，雇主都不得要求員工工作卻不領薪，且在申請PPP時，必須申報所有相關公司及業務，因此若發現有上述情況卻不給薪的話，應立刻向州政府部門通報。

Q11. 若我認為雇主正在不當利用PPP貸款時，我能向誰投訴？

若發現類似情事，員工可和美國小型企業署（Small Business Administration’s Office）匿名舉報，不過壞消息是，就像現在絕大部分的公部門一樣，美國小型企業署的資金遭刪減撤除，因此相關舉報的處理可能會拖上很長一段時間。

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