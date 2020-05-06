快訊／OH-58D戰搜直升機重摔落地　陸軍航特部演練發生意外

▲OH-58D戰搜直升機。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社

軍方人士今天表示，一架陸軍航特部OH-58D戰搜直升機，下午3時20分在歸仁基地進行緊急課目演練時，不明原因重落地，所幸機上教官、學官等2人均安，至於確切肇因，仍待進一步釐清。

OH-58D戰搜直升機是由美國貝爾公司生產，陸軍對美採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機的同時，也採購了OH-58D戰搜直升機，前後共計採2批，合計39架。頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機躲在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀掌握遠方的敵軍動態。