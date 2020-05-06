　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／OH-58D戰搜直升機重摔落地　陸軍航特部演練發生意外

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

OH-58D戰搜直升機,中華民國陸軍,陸軍航特部（圖／記者季相儒攝）

▲OH-58D戰搜直升機。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社

軍方人士今天表示，一架陸軍航特部OH-58D戰搜直升機，下午3時20分在歸仁基地進行緊急課目演練時，不明原因重落地，所幸機上教官、學官等2人均安，至於確切肇因，仍待進一步釐清。

OH-58D戰搜直升機是由美國貝爾公司生產，陸軍對美採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機的同時，也採購了OH-58D戰搜直升機，前後共計採2批，合計39架。頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機躲在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀掌握遠方的敵軍動態。

ET快訊
領3萬比1萬簡單！紓困被酸「3萬爽爽發、1萬查身家」　衛福部
台灣爭取參加WHA　陸外交部長：中國已做妥善安排
金正恩「真身＆替身」交談畫面曝　100％復刻圓臉…網崩潰：到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳建仁主持最後一次會議　總統府人權諮詢委員會519終止運作

擴大急難紓困補助受理首日　鄭文燦：從寬認定、爭取增加額度

高雄紓困拋大3原則　因辦理手續太複雜？韓國瑜：中央撥錢…我們心存感謝

立委謝衣鳳家人投資三大有線系統被檢舉違反黨政軍條款

中職8日賽程入場人數增至千人　中市府：防疫作為受到中央信任

民進黨成立高市民意觀察小組　籲市民珍惜可貴「罷免」票

快訊／OH-58D戰搜直升機重落地　航特部證實：即刻停止飛行訓練

快訊／OH-58D戰搜直升機重摔落地　陸軍航特部演練發生意外

民眾紓困辦理踢鐵板　雲林縣長疾呼「無證件者簽具切結」

投票日倒數韓國瑜動作不斷！苗博雅：流氓戰略沒用

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

陳建仁主持最後一次會議　總統府人權諮詢委員會519終止運作

擴大急難紓困補助受理首日　鄭文燦：從寬認定、爭取增加額度

高雄紓困拋大3原則　因辦理手續太複雜？韓國瑜：中央撥錢…我們心存感謝

立委謝衣鳳家人投資三大有線系統被檢舉違反黨政軍條款

中職8日賽程入場人數增至千人　中市府：防疫作為受到中央信任

民進黨成立高市民意觀察小組　籲市民珍惜可貴「罷免」票

快訊／OH-58D戰搜直升機重落地　航特部證實：即刻停止飛行訓練

快訊／OH-58D戰搜直升機重摔落地　陸軍航特部演練發生意外

民眾紓困辦理踢鐵板　雲林縣長疾呼「無證件者簽具切結」

投票日倒數韓國瑜動作不斷！苗博雅：流氓戰略沒用

受惠聯合艦隊新增成員貢獻　佳世達4月營收年增12.3％創同期新高

嘉義殺警案翻版！通緝犯持刀捅人「精神病獲輕判」…他雙眼半盲淚：不敢出門

漫威迷必朝聖！變身超級英雄體驗AR籃球　高雄漫威期間限定店5/7登場

中職／閉門最終戰　國軍登全猿主場領唱國歌為台灣加油

萬寶龍筆上重現墨西哥帝國古文明　擲矛器變筆蓋

陳亭妃爭取台南四草觀光船筏業者　盡速納入紓困補助範圍

巴克利坦承與20多年兄弟喬丹關係破裂　「我沒說錯話」難過MJ不聯繫

競速手遊《Forza Street》登上Android和iOS平台！　

18天拍出1座金像獎　黃綺琳「奪最佳新導演」哽咽：希望天上爸爸看到

馬斯克6度當爸！新生兒名叫「X Æ A-12 Musk」　讓網友想破頭

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

你可以申請哪項紓困方案？6張圖一次看

王鴻薇稱蔡英文「領導人」　國民黨回應了

哪個紓困金適合你？　10個QA快速了解

即／1萬元紓困補助起跑　區公所爆300公尺人龍

1萬元紓困補助今開跑　一圖看4項條件

紓困簡化手續「3證明免帶」政府幫你查

新北區長群轟中央紓困匆促上路　侯友宜霸氣扛責

星聚點裁員！資遣費還要「分期付款」

中尉排長輕生旅長竟稱「很倒楣」

藍民調曝80萬市民支持罷韓　160萬人願意出門投票

王鴻薇稱「領導人」　林為洲：我會稱總統

駭客攻擊企業　國安官員曝「目標是5/20」

快訊／加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：不用算！出示存簿就好

更多熱門

相關新聞

快訊／航特部證實：OH-58D戰搜直升機重落地

快訊／航特部證實：OH-58D戰搜直升機重落地

一架OH-58D戰搜直升機下午3時20分在歸仁基地進行緊急課目演練時，因不明原因重落地。對此，航空特戰指揮部證實此事，所幸人員均安全，飛機受損狀況正評估中；發生原因該部已編組專案小組調查中。

陸軍OH-58D戰搜直升機作戰隊成軍

陸軍OH-58D戰搜直升機作戰隊成軍

漢光／阿帕契首度演練熱加油、掛彈

漢光／阿帕契首度演練熱加油、掛彈

關鍵字：

OH-58D戰搜直升機

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面