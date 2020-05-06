快訊／臉書預告殺人！基隆男持刀街頭遊走　法官駁回聲押

▲ 基隆男臉書預告「鄭捷第二」要殺人，被警方逮捕後還作勢要打在場拍攝的記者。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆一名男子因與老婆發生爭執，先是在臉書亮刀預告，「等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了！」後又直接持刀在街上遊走被逮，基隆地檢署複訊後以涉犯刑法151條恐嚇公眾安全罪嫌，諭知5萬元交保，但原先他籌不出錢被檢方聲請羈押，而羈押庭結果出爐，法官駁回聲押，但限制住居，並由警方陪同就醫。

臉書社團《基隆人大小事》一位網友貼文透露，「我老婆都不理我…很痛苦也不跟我好好談好好說啊…等等鄭捷第二要來了？？等等哪裡的路人被砍到了，先說不好意思了！」還附上一張未拆封的西瓜刀照片。

▲ 基隆男臉書預告「鄭捷第二」要殺人。（圖／記翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

這名男子在PO出預告文章後，隨即又PO出自己拿著刀在街上遊走的畫面，並寫道，「要開始了！！遊戲開始」，讓不少民眾見狀相當恐慌，紛紛轉發至各大群組，並提醒周遭親友小心注意。基隆警方接獲報案後，立刻派員調查，隨後也順利逮捕該名男子。

男子遭逮後，情緒相當激動，甚至在媒體拍攝過程中嗆聲，「拍什麼！」還企圖衝上前打人，但隨即被警方攔下，並帶回調查，訊後也移送基隆地檢署。檢方複訊後，諭令五萬元交保，但他籌不出錢，5日深夜11時許改以有逃亡之虞向法院聲請羈押，而羈押庭結果6日中午出爐，法官駁回聲押，但限制住居，並由警方陪同就醫。