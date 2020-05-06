「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人：從沒想過　原因曝光

▲「推文挺台灣」各國人參與比例。（點圖可放大／翻攝Amal Sinha推特）

記者陳俊宏／綜合報導

美國國務院、美國駐聯合國代表團在推特發起「推文挺台灣」（#TweetForTaiwan）的活動，力挺台灣加入世界衛生大會（WHA），也讓全球網友紛紛響應。如今「各國力挺台灣力道排行」也出爐，美國網友只排名第二，第一名跌破眼鏡，讓台灣人吃驚直呼「我從沒想過！」有網友因此分析，「奶茶聯盟真的非常值得我們關注呀」、「其實是非常非常值得用心開發的市場和貿易夥伴。」

根據印度雜誌專欄作家及專業顧問辛哈（Amal Sinha）發布於推特的統計，最響應「推文挺台灣」的是印度人，有高達4成9，美國以19%排第二，之後依序是阿拉伯聯合大公國、德國各4%、義大利3%、台灣、澳洲、英國、阿根廷各2%，其他像中國、香港都各1%。

辛哈表示，阿拉伯聯合大公國有4%，很有可能一部分是住在當地的印度人；中國只占1%，儘管考慮到他們使用VPN，這個數字可能會更多。對此，有台灣人看到結果驚呼，「我從沒想過印度人如此支持台灣。在台灣，我們通常不使用推特，這就是百分比比較低的原因。但無論如何，我們感謝印度人的支持。」

▼印度人十分踴躍參與「推文挺台灣」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」臉書也觀察到此現象，並分析「很意外嗎？至少我們小編群還滿意外的。不過仔細想想其實也沒這麼意外，畢竟印度也是「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）的成員（拉茶好喝）！！！」



該粉專說，其實印度對中國的態度是很小心謹慎的，這有一個很大原因是印度的死對頭巴基斯坦跟中國非常要好；而事實上在這波疫情當中，對於中國人造病毒的指控，最早的來源之一就是出自印度媒體。



文中提到，「說真的，在新南向政策當中，印度也是重要的一環。以印度的人口和國土比例來說，台灣和印度之間的雙向經貿規模實在是不成比例的稀少，這邊其實是非常非常值得用心開發的市場和貿易夥伴。」

「美國台灣觀測站」指出，事實上，在全世界，印度人擔任全球最強企業的CEO或高階主管的比例是相當高的，在美國矽谷，印度裔的CEO可能是僅次於美國人之外的最大族群，「奶茶聯盟真的非常值得我們關注呀！然後也要再次呼籲一下，推特真的是一個需要用心關注的戰場。」

▼台灣防疫有成，也讓美國國務院、美國駐聯合國代表團在推特發起「推文挺台灣」。（資料照／記者屠惠剛攝）