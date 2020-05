「推文挺台灣」全球排名揭曉！冠軍嚇到台灣人：從沒想過　原因曝光

▲「推文挺台灣」各國人參與比例。(點圖可放大/翻攝Amal Sinha推特)

記者陳俊宏/綜合報導

美國國務院、美國駐聯合國代表團在推特發起「推文挺台灣」(#TweetForTaiwan)的活動,力挺台灣加入世界衛生大會(WHA),也讓全球網友紛紛響應。如今「各國力挺台灣力道排行」也出爐,美國網友只排名第二,第一名跌破眼鏡,讓台灣人吃驚直呼「我從沒想過!」有網友因此分析,「奶茶聯盟真的非常值得我們關注呀」、「其實是非常非常值得用心開發的市場和貿易夥伴。」

根據印度雜誌專欄作家及專業顧問辛哈(Amal Sinha)發布於推特的統計,最響應「推文挺台灣」的是印度人,有高達4成9,美國以19%排第二,之後依序是阿拉伯聯合大公國、德國各4%、義大利3%、台灣、澳洲、英國、阿根廷各2%,其他像中國、香港都各1%。

辛哈表示,阿拉伯聯合大公國有4%,很有可能一部分是住在當地的印度人;中國只占1%,儘管考慮到他們使用VPN,這個數字可能會更多。對此,有台灣人看到結果驚呼,「我從沒想過印度人如此支持台灣。在台灣,我們通常不使用推特,這就是百分比比較低的原因。但無論如何,我們感謝印度人的支持。」

▼印度人十分踴躍參與「推文挺台灣」。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

而「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」臉書也觀察到此現象,並分析「很意外嗎?至少我們小編群還滿意外的。不過仔細想想其實也沒這麼意外,畢竟印度也是「奶茶聯盟」(#MilkTeaAlliance)的成員(拉茶好喝)!!!」



該粉專說,其實印度對中國的態度是很小心謹慎的,這有一個很大原因是印度的死對頭巴基斯坦跟中國非常要好;而事實上在這波疫情當中,對於中國人造病毒的指控,最早的來源之一就是出自印度媒體。



文中提到,「說真的,在新南向政策當中,印度也是重要的一環。以印度的人口和國土比例來說,台灣和印度之間的雙向經貿規模實在是不成比例的稀少,這邊其實是非常非常值得用心開發的市場和貿易夥伴。」

「美國台灣觀測站」指出,事實上,在全世界,印度人擔任全球最強企業的CEO或高階主管的比例是相當高的,在美國矽谷,印度裔的CEO可能是僅次於美國人之外的最大族群,「奶茶聯盟真的非常值得我們關注呀!然後也要再次呼籲一下,推特真的是一個需要用心關注的戰場。」

▼台灣防疫有成,也讓美國國務院、美國駐聯合國代表團在推特發起「推文挺台灣」。(資料照/記者屠惠剛攝)

Out of curiosity about the countries which are tweeting about #TweetforTaiwan, I did a quick data pull. Of the 449 tweets I analyzed, the results are in the graph. pic.twitter.com/9SagG8o5gz