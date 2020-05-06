逾1.3萬人失業　GE航空業績下滑拿員工開刀

▲航空引擎製造商奇異航空（GE Aviation）宣布消減高達13,000員工。（圖／GE Aviation The Blog）

實習記者符芳萱／綜合報導

美商奇異航空公司（GE Aviation）週一表示，因疫情影響導致商業航空運輸業績下滑13%，將會裁減13,000名員工，其中包括提前退休之類的自願措施。GE航空首席執行官David Joyce透露，在過去兩個月中，採取減少成本的艱難措施來應對，不幸的是，隨著我們將業績擴展到商業市場的「現實」中，還需要消減更多成本。

David Joyce也聲明，與2月初開始在疫情相比，第二季度的全球客流量估計將下降約80%，飛機製造商宣布在2021年前減少生產計劃。由於，波音（BA）和空客（EADSF）削減了新飛機的生產，導致噴氣發動機和零件的訂單急劇下降，加上航空公司飛機停飛，對維修噴氣機的需求減少。

GE於4月29日公開報表，關於航空業績在2020年第一季度的收入為69億美元，相比去年同個季度下降13％，航空部門的利潤下降了39％，降至10億美元。GE也表示，第一季度商用發動機訂單下降82%，其中包括LEAP引擎的訂單下降了99%，LEAP引擎是波音737 Max的獨家引擎，已經停飛了一年多。

據了解，GE是全球商用飛機發動機的主要生產商之一，而航空部門主要生產一些最常用的民航機和軍用飛機的發動機，並會提供翻修（overhauls）飛機引擎的服務。目前，GE在第一季度將電力部門的員工裁減700人，並停止招聘，經濟學家預測美國正準備迎來失業率的歷史性飆升。