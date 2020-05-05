影／520就職郵票美哭網友！金曲動畫師操刀加碼動畫　軍聞社跨界相挺

▲聶永真操刀520就職視覺！紀念周邊郵票曝光後大受好評。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

今年第15任520總統副總統就職紀念週邊，由文化總會負責統籌，昨（4）日曝光聶永真操刀的設計後頗受好評，網友紛紛留言「想收藏！」、「口袋又要破洞了」，大批「聶粉」出動按讚；而文總今（5）日加碼碼釋出紀念郵票主視覺動畫影片，由曾參與金曲28主要動畫設計的莊仲凱操刀，從原有設計的4個概念延伸動態影像，讓網友也大讚「美哭！」、「平面活了起來」。

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▲金曲動畫師莊仲凱操刀加碼動畫。（圖／中華文化總會提供）

文總今日加碼釋出紀念郵票主視覺動畫影片，由曾參與金曲28主要動畫設計的莊仲凱操刀，從聶永貞的四個概念，包括「民主」、「就位」、「方向」以及「綻放」延伸應用至動態影像，以一個小白點串起整部視覺動畫，讓主視覺活起來，不少網友也在文總發佈的影片下留言與分享，直說「台灣終於有好看點的郵票了」、「好有藝術氣息」、「美哭」、「平面活了起來」。

▲國防部軍聞社新聞官呂尚俞中尉，跨界參與動畫配樂。（圖／中華文化總會提供）

而此次動畫配樂，則找來軍聞社跨界相挺，由國防部軍聞社新聞官呂尚俞中尉原創發想，為這支動畫更添光彩。呂尚俞中尉過去也曾以一首自創曲「逆光的感動」，獲畢業歌原創獎肯定，這次在文總主視覺動畫中軋上一腳，也再次展現創作實力。

520就職紀念郵票主視覺動畫：