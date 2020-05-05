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工作不到1年！護理師家人勸離職…抗疫「每天用汗洗澡」不退縮：我要守住台灣

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲護理師每天就像洗三溫暖，全身都是汗。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／護理師蔡宛臻

我是一個工作不到一年護理菜鳥，還時常需要請教學姊，記得在農曆春節的前一天，本單位突然接獲命令正式變成防疫專責病房，當時的我還沒意會過來，直到真正開始收治疑似病人後，才感受到原來我真的是站在防疫前線的一份子；當家人知道我在防疫專責病房上班，不免擔憂，也曾提出希望我離職的想法，但是我告訴他們能夠參與防疫，為台灣出一份力，其實挺榮幸的。

說實在你說我不怕嗎？「我怕！」但是單位護理長及學姊長給我們滿滿的安全感，人最害怕的就是未知，單位是收治疑似或確認的病人，有一套完整的SOP，只要不慌張照著流程確實做好防護就沒問題，雖然不知道疫情甚麼時候能夠停止，但我知道，跟著同事們並肩作戰，共同防疫是唯一目標。

請繼續往下閱讀...

照護病人不僅是承受著心理的壓力和暴露感染的風險，在執行照護工作時因為穿著厚重的防護裝備，困難指數更是上升，護面板全都成了霧，僅能透過一絲絲的縫隙來操作；被N95罩住的口鼻，更是讓我上氣不接下氣，每次進去病室就像大冒險一樣，層層關卡等著打破，每每卸下裝備時，好像洗三溫暖一樣，全身是汗，但是流程的每一步驟都不能馬虎，因為我們維護的不只是自己，還有整個台灣。

工作不到1年！護理師家人勸離職…「每天用汗洗澡」不退縮。（圖／護理公會全聯會授權提供）

▲面對確診患者，護理師找到自己的動力來源。（圖／護理公會全聯會授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

在接病人到病室時，病人和家屬其實很慌張，常常說不知道為什麼就突然被抓進來隔離了，不知所措，也很害怕，我們一一引導及解釋，盡能力滿足他們的照護需求，印象最深刻的病人是一位本來是到腸胃科門診就醫治療的阿伯，因為有中國旅遊史及發燒，無法排除新冠肺炎而入病房隔離檢查，一入病室，阿伯就不停地跟我說：「我覺得莫名其妙，突然就叫我隔離，我住宜蘭，太太一個女人這麼晚了，怎麼回宜蘭？我們第一次來你們OO醫院，人生地不熟，怎麼辦？手機也沒電了，無法聯絡」情緒很焦急，我立刻安撫他並婉言解釋，跟阿伯要了太太的電話，協助太太購買物品和安置，這時他才冷靜下來，好好休息。

此外，一位確診新冠肺炎的境外婦人，本來是歡樂的來台旅遊，卻獨自滯留在台隔離，心情更是慌張，面對未知的恐懼更多，我們能做的就是給予鼓勵並傾聽，直到有天這位病人對我們說：「我對台灣醫療有信心，等我好了會再來台灣看你們」，頓時感受到了護理的價值，也更有動力繼續努力了！

這次的疫情不知道何時會結束，又或是會不幸的擴散，誰都不知道，曾經聽過學姊們細述著當年SARS種種歲月，彷彿是一場世界末日，但現在我們也想不了太多了，唯一能做的就是盡力守住醫院，守住台灣，一起加油！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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