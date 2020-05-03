護理師自願前往！集中檢疫所「超緊繃工作」曝光　指揮官揭最大困難

▲新冠肺炎疫情迄今已超過100天，第一線的醫護人員仍堅守崗位。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／副院長郭憲華

109年農曆春節前，嚴重特殊傳染性肺炎於大陸武漢地區開始擴散，由於2003抗SARS經驗，讓我警覺這波疫情來勢洶洶，在澳洲接獲長官的指示要我接任集中檢疫所指揮官，此任務任重道遠，為了全民與國土安全，自當全力以赴。

護理專業一向以關懷（Caring）為本質，平時既能依循緊急應變計畫，執行各種演練（如緊急召回測試、火災應變演練、當機演練等），故緊急應變的意識與觀念早已落實在每位護理人員日常工作中，平時訓練有素，疫病來襲時大家自動自發的因應各種任務， 護理人員常見的反應是「做了再說」，而「帶頭一起做」更能激起「同仇敵愾、齊心共濟」的共鳴。

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由本次醫院護理同仁響應集中檢疫所衛生組人力調派自願前往的精神，即可看出平日訓練的成果。

而依循感染管制的規範在不同的時機，穿戴不同的防疫裝備，是非常重要的原則，此次無症狀COVID-19的確診病患，與當年的SARS發燒才具有傳染力是最大的不同，在傳染途徑未明朗之前，第一線工作同仁們要求提高防護裝備，雖然防疫物資吃緊，但我們皆予以支持，甚而自製防護面罩、找尋防疫物資替代品，務求同仁能安心工作。

幸而，本院確診病患均有自我照護能力，在漫長的住院過程中，除了症狀照顧，篩檢結果（喉頭拭子、痰液篩檢…）時而轉陰時而變陽，故如何給予心理支持上至為重要，本院數位同仁皆有抗SARS經驗，在此次負壓隔離病房、檢疫隔離病房的設置及照護上提出很多寶貴的經驗，更讓大家信心大增。

戰士無法選擇戰場，護理人員亦無法選擇病人，在安全防護裝備及扎實的訓練前提下，絕大多數的家屬對在前線抗疫的護理人員全力支持，補品與紓壓小物是常見的表達方式，家人們相互測量體溫、言語鼓勵、準備水果及維他命增強免疫力表達關心；醫院主管及同仁合力布置紓壓小站，提供同仁歇息空間，也常接到社會熱心民眾鼓勵卡片、不知名人士致贈的護手霜、甜品及蛋糕，是同仁卸除密不通風悶熱難當的裝備後，最暖心的風景。

本所為臺灣因應本次疫情成立的第一家集中檢疫所，也是第一個安置集中檢疫住民的場所，檢疫所指揮官皆由衛生組組長擔任，在不熟悉的環境中要整合陌生的後勤組與安全組，使三組在極短時間內共同合作建立默契，執行防疫任務是最大的困難。

▲當時武漢包機抵台時，指揮官陳時中也到集中檢疫所親自坐鎮。（圖／記者陳雕文）



後勤組及安全組需要衛生組不斷的給予指導，澄清、導入正確的防疫觀念，才能降低執行業務時的害怕恐懼；如何讓後勤組在適當的時機（如清潔、送餐、後送、垃圾清運…等）穿著合宜的裝備也是一大考驗。在疫情緊張之際，衛生組如何警覺住民日常體溫與症狀的些微變化；關切與處理慢性病藥物的補充及後送有症狀的住民、後送機構之聯繫、護送護理人員之裝備及往返流程，都需事前模擬與溝通。

最難忘的則是護理人員一度被拒絕載回檢疫所一事，幸而在協調後順利回所，指揮官須靈機應變，全程盯梢一刻皆不得有差池。後勤組面對的則是清潔人員求去、便當廠商拒作、抱怨菜色一成不變、洗衣廠拒洗等等諸多問題，指揮官常需絞盡腦汁打通關，運用個人及醫院現有資源協助。本所位於重要道路旁，媒體幾乎全日辛勤守候，如何保護工作人員與住民之隱私也需不斷沙盤推演，實地模擬，常常摸黑佈置，氣氛緊張。

檢疫所依照規範執行各組任務，住民在入所前均已依規定填妥相關文件，由主管機關說明權益及義務，但實際在14天的檢疫期間，如何讓住民朋友們落實遵守檢疫規定，則是指揮官最大的壓力與難題，曾有住民離開房間到陽台不戴口罩被媒體頭版大幅刊載，引來長官與同仁關切，當日即刻趕到檢疫所，隨即召開三組共同討論，在衛生組持續電話勸導、安全組安裝監視器與走廊長窗帷幕，再輔以每日溫馨廣播與監控、後勤組執行調配後段住房等策略，終得稍解危機漸入佳境。

記得武漢包機集中檢疫結束離開的那一天，天尚未亮我就進入住房與住民見面，恭喜他們可以回到溫暖的家，在14天的相處過程中，大家已成為一家人，家長及孩子們寫了很多感謝的話語與圖畫，衷心表達感謝，圖畫中把元宵節當日我們送給他們的玩具及零食都畫在圖畫中。

另外，有三姊弟共同將冠狀病毒的外型描繪出卡通模樣，畫中的護理人員持著針筒對抗病毒的生動情景，令人直呼小朋友們實在太有才了；也有人說這幾天「只聞其聲、不見其人」要求合影留念，大家都興奮感動不已，離所之際，我不斷叮囑他們仍要居家自主管理14天，務必遵守國家規定，又將是另一個考驗開始。

這段經歷非常難得與寶貴，能夠站在防疫前線為國貢獻一己之力，至感榮耀，身為護理背景的副院長指揮官，協調、溝通是我們的強項，樂於協助建置他所與經驗資源共享則是我們的特質，面對不斷進化的病毒，唯有全民的正直與合作才能對抗，在疫病全球蔓延之際，護理價值更加彰顯，台灣加油。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登