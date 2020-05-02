和精障父生活26年！　他談殺鐵路警無罪：造成更多社會恐懼　

▲楊鈞照顧精神異常父親多年，體會身心健康重要，致力推廣養生保健。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

殺死鐵路警的鄭男，日前一審以精神異常為由獲判無罪，引發社會譁然。照顧精神異常父親已26年、曾當選全國好人好事的桃園市鍼灸學會理事長楊鈞表示，人權必須以多數人為依歸，免於社會恐懼，不然精神病患會越來越多，他並且贊成殺人者死，或不假釋，必須被終身監護。

楊鈞原籍雲林，定居桃園多年，長年熱心公益，曾擔任過桃園蔬菜公會理事長、雲林同鄉會理事長等職務，早年家境清苦，父親於26年前突精神出現狀況，家人初期接受週邊熱心親友建議，疑其父親「中邪或卡陰」，帶著父親四處求神或用盡各種消災解厄方法，花了不少費用無效後，一度送到桃園一家精神療養院照顧。

楊鈞的父親在精神療養院僅住了3個月，一回他去探望老父，發現父親無法適應院中生活，相當不捨，毅然決定接回父親回到家中照護；在長達20多年照護患有精神異常的父親過程中，楊鈞說，此期間內心的煎熬無人知曉，包括：親人的心裡層面，醫師的專業素質，而之所以能夠支撐他承受這項照護重責，全是為人子感恩父母養育及為人子女盡孝的責任心。

楊鈞坦言，家有精神異常者，如沒有做好良善的照護，全家如同和一顆不定時炸彈過生活，大家都受苦。因此，感謝長年來和他一起照護父親的家人、外勞、醫師及貴人，也謝謝鄰人的體諒，但也建議政府重視精神異常者的照護問題，以免一再引發嚴重社會事件。

►我沒有遲到，是時間遲到了！