明代「蜀世子寶」金印浮出水面！　張獻忠「江口沉銀」金光四射

▲金印是蜀王府歷代世子傳用之寶。（圖／翻攝自微博，同下／@晉國小銅器）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸考古學家們在「江口沈銀」遺址中有重大的發現，挖掘出了一枚鑄有「蜀世子寶」的金印，方形印台、龜形印鈕。這枚印面鑄有「蜀世子寶」的珍寶，長10公分、厚3公分，重達10斤以上，是明代蜀王世子所擁有的，而且含金量高達百分之九十五，是中國首次發現世子金寶實物，也是目前唯一的一枚。

江口沈銀遺址位於四川省眉山市彭山區江口街道岷江河道內，距離成都市約60公里，南距眉山市約20公里。1646年，南明隆武2年，清朝順治3年，自封大西國皇帝的張獻忠順岷江南下轉移財物，在這裡遭明將楊展伏擊，戰敗船沉，地方傳說有千船金銀財寶沉於江底。

對於江口沈銀遺址，大陸有關當局於2016年批准發掘，目前考古學家們已展開3期的考古行動。四川省文物考古研究院科技考古中心主任、江口沉銀遺址水下考古發掘專案負責人劉志岩指出，這項行動共出土以金銀器為主的文物1萬件，其中2000件為重要的文物。

四川省文物考古研究院院長唐飛則表示，這次發掘最重要的兩個發現便是「蜀世子寶」金印和大西政權的官銀——前者文獻並無記載，其他藩王墓葬也無出土，「價值非常高，尤其對明朝初期藩王的分封制度研究來說。」

唐飛說，第一期的考古工作發掘面積約1萬平方米，二期和三期的發掘面積都在5000平方米左右，一個目標就是尋找沉船的原點。第一期發掘位置選得靠中間，第二期選的是下游，第三期則是上游，但是依然沒有找到沉船原點，「即第一艘船是在哪裏沉的。」

不過根據三期發掘的文物，他推測應當是上游的府河，「具體往上面多遠，還需要進一步的調查。」