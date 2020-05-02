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「染上親吻病」高燒7天無藥醫　媽驚：沒親兒子！日常1舉動犯大忌

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▲▼「染上親吻病」高燒7天無藥醫　媽驚：沒親兒子！日常1舉動...長輩都中鏢（圖／豬V小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兒子發燒7天，好不捨！（圖／豬V小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

第四型人類皰疹病毒（EB病毒）就是傳說中的親吻病！一名媽咪揪心透露，兒子發燒多日、淋巴腺腫大，吃了退燒藥仍未好轉，結果送急診才知染上EB病毒。礙於無藥可醫，兒子的症狀反反覆覆，至今已連燒7天，身體呈現脫水狀態，「打三小時點滴才抽到血」，讓媽媽好難受。

臉書粉專「豬V小姐」揪心分享，最近4歲兒子突然高燒39.8度、食慾不振，吃了幾天止燒藥，症況卻未絲毫減緩，加上脖子的單側扁桃腺與淋巴結爆腫，機警的她決定掛急診，果真一檢查不單純，「主治醫生來，認為EB病毒機率大概就是99%了！」

請繼續往下閱讀...

豬V媽媽透露，EB病毒感染後可潛伏4至6個周，發燒可連續7至14天，以及扁桃腺化膿、眼睛浮腫、肌肉痠痛、食慾不振與頸部淋巴腺腫大等症狀，「兒子症狀完全中！」無奈EB病毒無藥醫，只能給予支持療法，豬V媽媽心疼直呼，兒子到今天（2）日已發燒第7天了，「昨晚才首次降到37度多，前5天完完全全的在38以上，退燒藥完全無效！」

事實上，EB病毒就是俗稱的「親吻病」，會透過體液接觸傳染，像是共用餐具、盥洗用品都是傳染途徑。豬V媽媽也百思不得其解中標原因，畢竟居家洗手消毒都做到位，「兒子都4歲半了誰要親他」，事後想想，唯一可能原因就是共食釀禍，「我也只能說運氣不好吧，現在只祈禱他快點燒退。」

原本活蹦亂跳的兒子，如今病懨懨躺在病床上嚷嚷著要回家，豬V媽媽不捨表示，這3天來孩子受盡各種折磨，「入院重點在預防脫水，因他昨天在急診抽血，戳8次都失敗，最後一次成功抽到但非常難抽，不到2cc，醫生一直按摩他的手臂也擠不出血來，說是已脫水+未進食+高燒種種導致血管收縮沉下去，要立刻上點滴，可憐的哥就這樣雙手佈滿針孔，打三小時點滴才抽到血。」

目前孩子病況仍反反覆覆，對此，豬V媽媽也真誠宣導，「不要隨便親小孩的臉或嘴唇，這個病毒果然很恐怖！」比起同樣染上EB病毒的案例，豬V媽媽則慶幸表示，「兒子很幸運，剛好不是親吻病典型的爛臉」，但仍希望把親身經歷分享給家長們，「大人最好不要跟小孩共用餐具，雖然我沒親他，但EB病毒也可以透過唾液傳染，別用自己沾過口水的筷子夾菜給他們，雖然這點我覺得很難做到，但這次過後我會試著改公筷。」

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