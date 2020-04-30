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解放軍「PCL181加榴砲」服役　列裝東部戰區

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▲▼解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役　列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

記者蔡紹堅／綜合報導

據中國之聲《國防時空》報導，曾在大陸去年「十一」閱兵上亮相的PCL181型52倍口徑155毫米車載加榴砲，已正式列裝人民解放軍陸軍東部戰區某旅。

報導提到，該旅此前列裝的主要火砲還是59式130毫米加農炮和66式152毫米加榴砲，155毫米車載加榴砲機動性更強，射程更遠，火力更加兇猛，這場列裝儀式標誌著新型火砲正式加入作戰序列，催生了部隊戰鬥力提升。

▲▼解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役　列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

根據資料，PCL-181型加榴炮實現了車炮合一，卸掉了厚重裝甲，增強了機動靈活性，可以連續長途機動數百公里，武器系統由指揮、發射、裝填、運彈、氣象等各要素組成，發射方式已形成一體化聯動，可智能化自動裝填，完成戰鬥射擊僅僅需要幾分鐘。

該型加榴炮最大重量達27噸，是目前解放軍陸軍射程最遠的榴彈炮之一，炮管長度為52倍口徑。發射普通底凹榴彈最大射程為30公里，發射遠程全膛底排榴彈時最大射程40公里，發射底排火箭複合增程彈最大射程為54公里。

2018年，PCL-181型加榴炮曾多次在海拔4000公尺以上的高原地帶進行實戰化演訓，由於高原地帶彈道與低海拔地區彈道存在很大的差異，其在高原地帶發射底排火箭複合增程彈，最大射程可高達70公里。

▲▼解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役　列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

▲▼解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役　列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

▲▼解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役　列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

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