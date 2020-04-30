祖父母送「舊皮箱」當大學禮　孫一打開哭笑不得...網：實在必備

祖父母に「あんたも大学生になったんだからそろそろこれ必要でしょう」って言われて箱渡されたんだけど中身確認したらこれだった pic.twitter.com/dm15fFAOYD— きんめ (@kinnme125) April 28, 2020
▲準大學生收到麻將當禮物。（圖／翻攝自推特／@kinnme125）
實習記者崔子柔／綜合報導
日本網友きんめ在推特上分享，考上大學後，祖父母送給他一個看起來有點年紀的皮箱，並對他說，「你就要成為大學生了，現在最需要的是這個」，沒想到打開一看是整副麻將，這個分享讓大批網友「超有感」，也覺得祖父母好實在。
きんめ今年考上國立大學廣告類科系，他這則貼文目前已有22萬次按讚、4.6萬次分享，他也表示，現在還不太會打麻將，收到這份禮物其實哭笑不得。
自分も去年成人になる時に･･･— KENTO(@kento00t) April 28, 2020
どこも同じなのか･･･ pic.twitter.com/AoeAo1qFpJ
▲另有人分享自己成年禮也是麻將。（圖／翻攝自推特／@kento00t）
有網友發現這副麻將可能很有歷史，因為裡面沒有「紅5牌」，而紅5牌是在1964年東京奧運後才加入，所以這副牌可能在更之前就製造了，きんめ則回應，這的確是祖父母年經時買的，也幾乎沒有使用過，沒有泛黃、狀況保持很好，背面材質是竹製。
網友紛紛表示，「打麻將好處多，可以加強洞察力、專注力」、「你的祖父母是天才，這就是大學必備品啊！」、「以前父親就說過，大學生必備技能就是喝酒跟打麻將」。