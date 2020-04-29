民進黨狂擋調閱小組「揭國防布」　 江啟臣、呂玉玲砲轟：是要藏什麼

▲江啟臣、呂玉玲直播。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣、國防外交委員會召委呂玉玲29日晚間直播，指出，民進黨立委用議事技巧推翻成立調閱小組之決議，「自己不來開會，決議通過後卻用多數暴力推翻」，並栽贓立委「調閱機密資料」，動機令人起疑。

江啟臣質疑，民進黨推翻已通過的提案、阻擋調閱資料的舉動令人充滿疑問。疑點一、為何已經通過成立調閱小組卻被推翻，必須要換成民進黨的提案才能通過，執政黨總是用多數暴力推翻在野黨提案，違反民主原則。

江啟臣直言，「自己不來開會，事後說別人沒有提醒」，議案通過了卻用議事技巧推翻掉，以後只要是多數黨，就推翻開會的結論就好。

疑點二、「這樣推翻是為了達到什麼目的？有什麼需要掩蓋的嗎？」，江啟臣指出，當初通過臨時提案成立臨時調閱小組時，國防部當下都同意，部長親自回答「一週內提供資料」，合理懷疑國防部事後找執政黨協助。

隨後，呂玉玲指出，調閱小組只有一個目的，就是透過調閱資料釐清所有磐石艦染疫的疑點，包括回報系統，且當天國防部專報時，呂玉玲提出視訊的設置，當場取得同意，但視訊前一天部長嚴德發卻到民進黨總召柯建銘辦公室與民進黨立委沙盤推演，隔天上演阻擋視訊、批評國民黨「獵巫、公審」。後來支隊長堅持要打電話進來，才會用擴音電訪的方式，讓大家了解回報系統哪裡出現問題。

她表示，若要盤點事件真相，就需要完整的紀錄在航泊日誌，日誌中詳實記載誰下達命令、誰接受指示、回報等資訊。支隊長也在電話中將得很清楚，這不是他的權責，他當時是奉命行事，但奉誰命令不能說。

江啟臣說，透過調閱資料才能清楚事件的來龍去脈，現階段一定是以防疫、確保軍官健康為第一優先，但是要結案前還是要知道問題出在哪，就涉及責任歸屬，既然涉及責任歸屬就不能冤枉人，所以調閱小組成立的目的就是查明真相，做公平的調查結論，對於所有當事人才是公正公平的。

江啟臣也坦言，大家最擔心的事情，就是在國防體系下，有些人因為階級、職務的關係，沒有機會申張，因此很容易吃虧，站在民代、國會的角度，看待這件事情最重要的是「真相要大白、責任要釐清」，誰該負責就依法辦理。

國民黨立法院外交及國防委員會召委呂玉玲，於上周三提出2項臨時提案，包括成立「109年敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組」，及要求國防部提供「副長朝令」、「航舶日誌」、「船位描跡紀錄」等資料。

對此，民進黨立委王定宇27日上午在會中提出復議案，要求針對2項臨時提案重作決議。這也隨即掀起國民黨立委反彈，兩方人馬火速在委員會陷入論戰。

最後，委員會以點名投票方式進行，無黨籍立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟，以及民進黨立委包括王定宇、羅致政、何志偉、趙天麟、蔡適應等7人同意；至於國民黨方面，僅溫玉霞、江啟臣、陳以信、馬文君、呂玉玲等5人反對，通過復議案。