　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「出門在外+在家」獲全面保障！新安東京海上產險推傷害險專案　加強防護意外風險

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲勞工可適時保單健檢，彌補保障的不足。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

五一勞動節將至，對多數受薪階級來說，最怕突如其來的意外造成無法工作。新安東京海上產險建議，勞工應適時作保單健檢，將保障重點放在自身，例如，出門跑業務的外勤族應加強意外及醫療保障，而平常搭乘大眾交通工具的通勤族就要注意特定事故保障。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，非疾病引起的外來突發事故，高居國人前十大死因，因意外造成的身體傷害更不計其數，尤其事後的醫療費用及收入中斷損失，對自己及對家庭都是不小的負擔，因此，他建議在保險規劃中應優先安排，可從工作特性考量，如外勤人員可加強醫療及意外、大眾運輸通勤族可優先考慮特定事故增額給付。

以新安東京海上產險「心安守護」專案為例，該保單提供傷害醫療給付項目，其中包含多項住院日額給付與高額的實支實付醫療給付，可涵蓋外勤族所需的醫療保障，此外，除提供基本身故、失能給付外，額外對於大眾運輸工具、特定住宅火災、颱風洪水事故及一氧化碳中毒等特定事故，提供高額身故失能增額給付。

新安東京海上產險認為，往返於家庭、辦公室生活的受薪階級，必須注意工作時潛匿的意外，以及通勤過程中暗藏的風險，而無論是在外奔波的外勤族、搭乘公共運輸工具通勤族，都要確保是否有完善的保障。

ET快訊
愷樂內衣代言飛了！合作4年..廠商開鍘「刪光照片」徹底切割
快訊／CHEN的老婆生了！EXO晉升爸爸團
慶祝台灣「連4+0」！手搖杯買1送1、麵包第2件0元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

又一張防疫保單！三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

「出門在外+在家」獲全面保障！新安東京海上產險推傷害險專案　加強防護意外風險

疫情下台股3月大跌14%　壽險業撿便宜悄悄加碼1756億

錢櫃大火釀傷亡涉過失有賠嗎？　保險局：公共責任險範圍內

月薪上看10萬元「每年特休11天」！AIA友邦人壽宣布：擴大招募保險電銷專員

居家辦公要小心駭客！和泰產險提醒：企業須注意資安漏洞　可用保單轉嫁風險

「財富保值+傳承」策略曝光！保險專家：負債族經濟風險　可規劃高槓桿壽險

「台灣失智人口」10年後將超過46萬人！南山人壽推首張失智保單　主打一次性給付

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

又一張防疫保單！三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

「出門在外+在家」獲全面保障！新安東京海上產險推傷害險專案　加強防護意外風險

疫情下台股3月大跌14%　壽險業撿便宜悄悄加碼1756億

錢櫃大火釀傷亡涉過失有賠嗎？　保險局：公共責任險範圍內

月薪上看10萬元「每年特休11天」！AIA友邦人壽宣布：擴大招募保險電銷專員

居家辦公要小心駭客！和泰產險提醒：企業須注意資安漏洞　可用保單轉嫁風險

「財富保值+傳承」策略曝光！保險專家：負債族經濟風險　可規劃高槓桿壽險

「台灣失智人口」10年後將超過46萬人！南山人壽推首張失智保單　主打一次性給付

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

房子比自己還老！北市700名房貸族「熱衷老公寓」　2優勢拚過新大樓

學會「說話之道」人緣更好！5個高情商聊天小技巧　愛搶答不可取

環保署補助772萬給竹縣蓋焚化爐　環團氣炸「戴奧辛、灰渣」將滿天飛

女星援助同學請吃飯　對方真實身份曝光...竟是泰富豪千金

化妝不NG、彩妝神救援！　絕望補妝急救大法

快訊／《少年Pi的奇幻漂流》印度男星驚傳逝世　享年53歲

連續4天0確診！北捷士林站「40」變最新拍照景點　網笑翻：明天50去武陵

不忍了！央視連2天反擊　銳評：蓬佩奧「已經突破作人的底線」

SBL冠軍賽／阿男出頭天　郭昭男奇兵出擊拚到底

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

保險熱門新聞

3月台股大跌14%　壽險悄悄加碼1756億

AIA友邦人壽宣布：擴大招募保險電銷專員

不斷更新／錢櫃罹難者投保初步清查出爐

錢櫃過失致死傷賠不賠？保險局說話了

肺炎確診遭關店停業！南山產物推「全台首張」防疫保單主約

台灣失智人口「逼近30萬人」　南山人壽推長照險

保險專家：負債族經濟風險　可規劃高槓桿壽險

南山人壽推首張失智保單　主打一次性給付

錢櫃KTV罹難者有一位是新光人壽保戶　意外身故保險金為445萬

一張表懂車禍調解官要看的單據

和泰產險：企業須注意資安漏洞　可用保單轉嫁風險

「出門在外+在家」新安東京海上產險推傷害險專案

老人長照一年開銷60萬起跳　失能扶助險受重視

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

更多熱門

相關新聞

3月台股大跌14%　壽險悄悄加碼1756億

3月台股大跌14%　壽險悄悄加碼1756億

金管會今（28）日公布壽險業在國內外投資部位，截至今年3月底，持有台股總市值達1兆5,309億元，儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球金融市場，台股3月跌幅高達14.03%，壽險業仍逆勢加碼1,756億元。

錢櫃過失致死傷賠不賠？保險局說話了

錢櫃過失致死傷賠不賠？保險局說話了

AIA友邦人壽宣布：擴大招募保險電銷專員

AIA友邦人壽宣布：擴大招募保險電銷專員

和泰產險：企業須注意資安漏洞　可用保單轉嫁風險

和泰產險：企業須注意資安漏洞　可用保單轉嫁風險

LIVE／錢櫃大火第三天　經營團隊首度現身說明

LIVE／錢櫃大火第三天　經營團隊首度現身說明

關鍵字：

新安東京海上產險呂文泉意外險保單保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

南韓：金與正將成官方接班人

忍住不上床就有300萬入袋！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面