「出門在外+在家」獲全面保障！新安東京海上產險推傷害險專案　加強防護意外風險

▲勞工可適時保單健檢，彌補保障的不足。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

五一勞動節將至，對多數受薪階級來說，最怕突如其來的意外造成無法工作。新安東京海上產險建議，勞工應適時作保單健檢，將保障重點放在自身，例如，出門跑業務的外勤族應加強意外及醫療保障，而平常搭乘大眾交通工具的通勤族就要注意特定事故保障。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，非疾病引起的外來突發事故，高居國人前十大死因，因意外造成的身體傷害更不計其數，尤其事後的醫療費用及收入中斷損失，對自己及對家庭都是不小的負擔，因此，他建議在保險規劃中應優先安排，可從工作特性考量，如外勤人員可加強醫療及意外、大眾運輸通勤族可優先考慮特定事故增額給付。

以新安東京海上產險「心安守護」專案為例，該保單提供傷害醫療給付項目，其中包含多項住院日額給付與高額的實支實付醫療給付，可涵蓋外勤族所需的醫療保障，此外，除提供基本身故、失能給付外，額外對於大眾運輸工具、特定住宅火災、颱風洪水事故及一氧化碳中毒等特定事故，提供高額身故失能增額給付。

新安東京海上產險認為，往返於家庭、辦公室生活的受薪階級，必須注意工作時潛匿的意外，以及通勤過程中暗藏的風險，而無論是在外奔波的外勤族、搭乘公共運輸工具通勤族，都要確保是否有完善的保障。