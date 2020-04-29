驚！3、40歲「無症狀或輕症」新冠患者...傳出腦中風案例

▲醫界發現新冠肺炎會引起「COVID腳趾」，另外美國傳出腦中風案例。（圖／Pixabay、臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」）

圖文／CTWANT

據《新英格蘭醫學雜誌》報導，紐約市醫療單位在3月23日至4月7日的2周內，呈報了5名50歲以下的新冠肺炎確診病例，出現血栓或腦中風現象，呼籲各界注意。其中一例33歲女性，本來身體健康，染病後持續1周咳嗽、頭痛和發冷，然後出現左臂和左腿麻木無力現象，到院做斷層掃描發現右腦動脈部分阻塞、右頸動脈有部分閉塞性血栓。

據《富士新聞網》報導，新冠肺炎可能造成血管損傷，西班牙就發現「COVID腳趾」現象，確診患者腳趾會出現凍傷紅腫症狀，研判病毒讓血液或血管發生異常，不但腳趾有症狀，手腳的指甲也會出現青色或黑色斑點，而且多發生在小孩或年輕人身上，通常是染病後2、3周內皮膚開始產生變化。

請繼續往下閱讀...

更擔心的是，病毒釀成血栓或引發更嚴重的腦中風。美國西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）重松朋芳助教指出，這可能是新冠肺炎特有病症，目前發現30、40歲無症狀或輕症的病患出現腦中風，2周內發生5例。

美國麻州綜合醫院的麻醉科市瀨史醫師從3月開始，試著讓確診病患吸入空氣和一氧化氮治療，企盼擴充血管，讓血液不易凝固。

此外，林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰，22日也在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文，內容指出美國芝加哥一名兒童皮膚科醫師艾米·帕勒博士表示，近日她在大量染疫青少年的腳趾上發現病變，或有疼痛的腫塊出現，可能為新型特殊症狀，又被稱為「COVID腳趾」。

醫師指出，這種類似水痘或麻疹情況的病變，可能會出現在一隻腳趾，或者是全部的腳趾上，常出現的部位在腳的頂部或底部，原為鮮紅色的病變也可能演變為紫色；患者出現此類症狀時，可能會感到很痛苦，有時候則會發癢，但他們通常沒有任何其他新冠病毒的感染跡象。

對於新冠肺炎病毒到底還會引發何種疾病，醫界正密切注意中。

更多 CTWANT 報導

周揚青「槓」上蝴蝶 自創品牌搭分手熱潮進帳1900萬

女神停路邊遭6男性侵！她發抖回憶「歹徒一直撫摸」 2孩子全程目睹

婆婆憂疫情…跪求兒同住卻不准媳孫一起 人妻：我能離婚嗎？