「陳啟禮的大哥」毆妻！謀奪3000萬大安區房產　帥如港星自豪：越娶越有錢

▲97歲的王男長期毆妻要錢，現更為了妻子名下大安區房產，不顧40年情分為了離婚鬧到里長那邊去。（圖／張文玠攝）

圖、文／CTWANT

北市大安區一名97歲老翁（王男）是已故前竹聯幫首任幫主陳啟禮口中的大哥，他今年初找上里長幫忙，吵著要與74歲的妻子Maggie離婚，Maggie表示，丈夫曾聽朋友說，「跟老婆離婚就能拿一半房產」，沒想到丈夫真的如法炮製，Maggie泣訴自己長達10 年遭丈夫家暴，眼看事已至此，她也狠下心，願意結束近40年的婚姻，還要讓對方淨身出戶。

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Maggie表示她身心俱疲，因為結褵近40年、高齡97歲的丈夫王男，過去10年來向她要不到錢就暴怒，對她動粗，包括賞巴掌、鎖喉等等；今年1月初，王男因為一筆7000塊的津貼被取消而抓狂揍老婆，Maggie去驗傷報案且申請家暴保護令。

就在兩人婚姻岌岌可危之際，此時Maggie又聽說丈夫找里長哭訴求助，打算要與她離婚。由於2人目前居住的房子位於大安區精華地段，市值近3000萬元，她懷疑老公用離婚奪產，更想到之前王男一群朋友常打趣說，「跟老婆離婚就能拿一半財產，所以會越娶越有錢」。沒想到這個想法竟深植在王男的心中，現在居然還如法炮製。

面對妻子指控，王男否認有動粗，只說是兩人打架互推互拉，並大嘆這場婚姻他根本是上了當，「當年我看她不會跳舞，不會喝酒，整個人很乖巧，但婚後完全不是這樣」，他說打算離婚是要拿回屬於自己一半的房產，「也許活著的時日不多，但我一個人更愜意。」

律師王志超表示，王男明顯涉及家暴，申請離婚很難成立，反而是王妻握有丈夫施暴畫面並有家暴保護令，可以根據這些證據訴請離婚。至於大安區的房產一直是王妻名下所有，而且房子是2人婚前購買，「將來就算離婚，這筆財產也不需要進行夫妻財產分配，依舊是妻子的財產，除非王男有辦法提出出資證明或房屋權狀，主張房子當初由自己出錢購買，妻子只是掛名，不然很難分得房產或訴請離婚。」

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▲身高190公分的王男年輕時被說很像型男港星鄧光榮（右），當年風流倜儻，喝酒跳舞天天報到。（圖／張文玠攝、報系資料照）

北市大安區一名97歲王姓老翁（王男）跟妻子鬧離婚，成為鄰里討論話題；其實王男年輕時風流倜儻，身高190公分，帥度爆表堪比港星鄧光榮，事業做的風生水起，還自己開公司當老闆，賺進大把鈔票，而且交遊廣闊，包括竹聯幫已故首任幫主陳啟禮、蔣家子弟都是他的好哥兒們。

本刊調查，王男在1949年跟著舅舅和國民黨部隊來台灣，由於家底豐厚，加上外型帥氣又能說善道，來台後自己開公司當老闆，當年不僅是台泥經銷商，還一度和日本人合作開了台灣第一家電子公司，賺進大把鈔票，生活光鮮亮麗，不但身旁女伴不斷，甚至經常大手筆買高價舶來品「把妹」。

當年最夯的台北市中山北路中央酒店夜總會，有當紅歌星白嘉莉駐唱主持，王男幾乎天天報到，而王男長的體面又風流倜儻，喝酒、跳舞通通來，身旁有大批酒友，包括權傾一時的蔣家子弟，還有竹聯幫已故幫主陳啟禮都與他私交甚篤，兩人還是好哥兒們，經常相約打牌上酒家。

王男妻子Maggie說，「他（王男）年輕時比港星鄧光榮還帥。」讓她一見傾心，兩人也順利步上紅毯。不過，這段婚姻經過38年，走到現在2人都想離婚，Maggie名下的房產卻成為丈夫覬覦的目標。

律師王志超表示，大安區的房產一直是王妻名下所有，而且房子是2人婚前購買，「將來就算離婚，這筆財產也不需要進行夫妻財產分配，依舊是妻子的財產，除非王男有辦法提出出資證明或房屋權狀，主張房子當初由自己出錢購買，妻子只是掛名，不然很難分得房產或訴請離婚。」

▲年輕時的王男交遊廣闊，常跟竹聯幫首任幫主陳啟禮（圖）一起打牌上酒家。（圖／報系資料照）

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