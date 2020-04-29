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詩意視覺冥想： Can Büyükberber沉浸式裝置下的宇宙觀

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出生於1987年的土耳其視覺藝術家暨導演 Can Büyükberber ，十分擅長在物理和虛擬的數位空間創造沉浸式（immersive）視聽體驗，他的作品泰半是多重媒介組合，包括虛擬真實和擴增實境（augmented reality）、光雕投影、測地線穹頂（geodesic domes），以及大尺度顯示器和數位裝置。Büyükberber的創作有兩股驅動力：跨領域思考以及拓展藝術、設計和科學的好奇心，藝術主軸觀照了人類感知，並嘗試為非線性敘事、幾何秩序及協同性等形式另闢蹊徑。


多重宇宙／Multiverse

Büyükberber試著演繹一個迷人和抽象的宇宙，他經常採用高複雜結構去形塑多層次感官體驗，並讓概念性構想蛻變成實際體驗，碩大藝術裝置明滅閃爍，嬗遞的漩渦、放射、纏繞等視覺圖像，深深霑濡著參與者意識，而這些，都是運用沒有起始的遞歸／循環變化（recursive transformations）去勾畫和激發異世界氛圍。就《多重宇宙》（Multiverse）系列來看，它由多種無法定義、詭譎又邃賾的超凡物件所組成，難以具體摹寫或言說，卻是詩意的視覺冥想，先由類似DNA雙股螺旋鏈狀的型態進入到黑洞，同時還有錯綜複雜的多維度幾何網路，種種異物，在觀者腦海中持續變化著。

請繼續往下閱讀...


本體（Noumenon）是隸屬《多重宇宙》系列的作品，呈現沒有感覺與感知的靜物，在康德的學說中，未知的本體經常與未知事物本身有所連結。對數位藝術情有獨鍾的收藏家，目前已限量發行Noumenon 02以及Metafold 03，有意者可取得典藏。

透過社群媒體分享作品，Büyükberber很快就受到外界矚目，旋即，他和企業Obscura Digital合作，從《多重宇宙》系列裡挑出動畫藝術作品，再將之轉化成華盛頓特區米高梅國家港周邊的一座60英呎高、永久性LED戶外裝置。該大型藝術作品為兩個十分鐘的幕景，Büyükberber設計了定點循環，並以大型的3D顯示器擘劃出磅礡壯麗的雕塑效果，同時也和一旁泳池水鏡，產生瀲灩清鑠的光影反射。

圖文來源／Can Büyükberber

 
 

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