嘉義男女KTV慶生！　「前任撂人痛毆現任」警獲訊逮11嫌

▲警方大陣仗針對KTV等娛樂場所進行治安查察。 （圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為爭風吃醋大打出手，嘉義市一名女子日前與男友等人相約於某KTV包廂唱歌，席間前男友亦到場同歡，未料因前男友見女子與現任男友動作狀似親密，因而醋勁大發，雙方發生口角，前男友心有未甘，透過通訊軟體進行串連集結，在KTV中庭前演出多數人毆打少數人之全武行場景，經民眾錄影放上社群網站，警方於網路巡邏時發現後隨即組成專案小組積極查辦，分工調閱監視器及實施查訪作為。

27日晚間查獲首謀、下手實施及在場助勢等11犯嫌，偵詢後依刑法150條聚眾鬥毆罪嫌及少年事件處理法函送嘉義地檢署及嘉義地方法院少年法庭偵審。

▲警方勤前宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉市警局第一分局27日晚間由分局長蘇玉坪率隊，針對KTV等易生聚眾鬥毆場所規劃擴大臨檢專案，除落實臨檢查察作為外並正告業者務必負起場所監督者責任，並隨時與警方保持密切聯繫，以有效壓制街頭滋事者氣焰。

蘇玉坪表示，案件警方未接獲110報案，所幸透過內控輿情監看機制及網路巡邏，主動發現偵辦，並迅速將首謀、下手實施及在場助勢等人移送法辦，適時展現警方捍衛社會秩序之執法決心。後續本分局將擴大追查其他共犯及調查有無幫派背景，並加強對易滋生治安顧慮處所之臨檢等勤務作為，嚴防類此案件再度發生，並藉由正確、強勢執法，達到有效壓制於街頭、酒店、KTV等場所聚眾鬥毆之情形，還給社會大眾安寧和諧的生活空間。

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