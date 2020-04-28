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陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

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▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中曾在記者會沮喪落淚。（圖／記者林敬旻攝）

文／C記者

1月底到2月的時間，當時台灣案例不多，相關防疫措施還不算嚴謹，中央流行疫情指揮中心每天記者會都擠滿記者和攝影師，每天都得早早到現場卡位和尋求一個可以隨時充電的座位。2/4當天，恰巧我卡到了第一排的位置，就正在指揮官陳時中前方，記者會中，我正埋頭寫快訊，聽到後面的攝影師打pass，猛然抬頭一看，「天阿！陳時中哭了。」

很多民眾都是因為這次疫情才認識陳時中，但醫藥記者平常參與記者會、立法院備質詢，對本來就是「衛福部部長」的陳時中還稱得上熟悉，他給人的印象就是「高EQ、像硬漢一樣嚴肅」，偶爾會爆出金句，逗笑記者的可愛官員，所以看到陳時中哭的當下，心裡只想「這不是我認識的阿中吧！」可想抗疫的壓力有多大。

請繼續往下閱讀...

寫完稿後，再抬頭看陳時中，他已經收拾好情緒；但陳時中這一哭，感覺也哭出了台灣人的團結，從2/4之後，全國民眾也罕見一起展現出對一個政府官員的熱愛。這100天抗疫過程，每天開記者會、QA問到飽、制定口罩實名制，陳時中確實一一做到了。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,衛福部長陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中承諾每日召開記者會說明疫情。（圖／記者李毓康攝）

「無限晚上加場記者會」是所有媒體心情崩潰的時間。那段時間每次開完2點場，就一顆心吊在空中，因為不知道什麼時候媒體工作群組又會響，最害怕手機螢幕一亮，就出現「中央流行疫情指揮中心為因應「武漢肺炎疫情」，今X日X點召開記者會...」接著記者室就會傳出「啊！！！為什麼又有了～～」，但也得馬上收掉情緒，等待陳時中和其他官員出現，大家一起加班。

在無限晚場記者會中的2/16，確診了2例「無旅遊史」個案，大家相當震驚，因為代表台灣出現了還沒掌握的感染源，18點30分左右，陳時中在加場記者會上脫口說出「這屬於社區感染」，這句話等於成人台灣疫情似乎要失控了，各家馬上快訊發出；但為了怕引起民眾恐慌，陳時中在快22點，又親自到記者室，和記者討論怎麼修改比較好，一邊跟陳時中和同業討論，一邊回報公司主管，那天下班走出指揮中心已經是2/17。

之後是3/5，當天是目前最晚加場記者會的一次，忙晚兩場記者會，21點多，下了捷運，沒想到嗶悠遊卡出站的同時，媒體工作群又響了！「22點10分。」我眼中只看到這幾個字，然後狂奔出捷運站，匆匆對著來捷運站接我的男友交代一句「我要回去開記者會了」，馬上攔了一台計程車跳上去，原地放生男友；那天是曾經來台灣國家音樂廳表演的「澳洲音樂家」返國確診，下班走出指揮中心是3/6。

▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲疾管署副署長莊人祥擔任此次指揮中心發言人。（圖／記者李毓康攝）

再來是3/29的22點多，當時已下班要跟男友去吃宵夜，收到奧捷團領隊疑似死亡消息，22時左右，打電話向指揮中心發言人莊人祥先道歉這麼晚打擾，接著確認消息後，原地下車，坐在摩托車踏板上發了快訊。「哦！對！在這邊還得向在路邊等的男友和晚上被我打擾的莊副說聲抱歉，當下實在迫於無奈。」

這100天，對指揮中心的矛盾回應、不正面回答問題，有過幾次無言和怒氣，尤其是2/16那天，從早忙到晚的疲憊，一度很想拒改內容，但當天陳時中離開指揮中心前，又進來一次，手上拿著一袋濾掛咖啡包，放在桌上，然後對大家說了一句「謝謝，辛苦了！」

看他走出記者室的背影，似乎也感受到他對無法掌握疫情的諸多無奈，他帶著第一線防疫人員，把全台灣人的健康扛在肩上，這重擔很重，但我想民眾的健康和國際對台灣的讚賞，就是他堅持扛下去的最大動力吧！身為醫藥記者，我比民眾更期盼陳時中大聲宣佈疫情結束的那天。

▲▼指揮中心發龜苓膏給記者。（圖／記者趙于婷攝）

▲連續16天本土病例零確診，指揮中心今請吃龜苓膏。（圖／記者趙于婷攝）

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