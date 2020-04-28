錢櫃大火釀5死「25年來最嚴重」！廣播關閉、逃生門鎖住...前員工爆關鍵

記者邱茀濱／綜合報導

北市錢櫃林森店日前發生的火警意外，成為25年來最嚴重的KTV公安死傷事故。目前初步確認起火點在5樓儲藏室插座附近，由於當時在對面施作電梯工程的王姓工頭坦承「曾拿工具電池進去充電」，27日被依過失致死等3罪嫌交保10萬元。此外，針對有民眾痛批錢櫃部分「逃生門根本打不開」，一名離職員工爆料，過去有客人會趁亂走樓梯「跑單」，因此主管會交代把「逃生門鎖起來」，以方便控管。

事發在26日上午10點57分，當時錢櫃5樓突然竄出火光，但第一時間警報器僅有1樓響起，導致不少人錯過逃生的黃金時間，加上不少靠近逃生門的包廂客人當時欲離開，但發現根本鎖住「打不開」，加上黑煙密布無法再去找其他未鎖的逃生門，只好返回包廂等待救援。

▲錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片裝潢全燒光。（圖／北市府提供）



據《時報周刊》獨家報導，一名已離職的錢櫃員工指出，其實有不少客人會耍花招，唱到時間快到時，會趁著樓面混亂、服務生忙碌時從逃生門溜掉，因此主管就要求員工把「逃生門鎖起來」，還要不定時以「清潔桌面」為由巡視包廂，以防止客人跑單。

對於憾事的發生，錢櫃業者第一時間回應，務必全力救治傷者、協助罹難者家屬，絕對負起責任，過了約10個小時後，業者向罹難者家屬致贈10萬元慰問金，同時到醫院探視傷者、發放慰問金，其餘賠償後續再議。

檢警調查時發現，錢櫃林森店自2月底開始進行工程整修，不僅灑水、排煙、消防警報等系統關閉，火警區域廣播系統也長期未開啟，導致逃生時間受到拖延，台北市消防大隊第三大隊長王證雄表示「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」。

▲王姓工頭10萬交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）



此外，火調結果也顯示，起火點是該棟大樓5樓的KTV儲藏室，經警消人員調閱監視器後，發現冒出火勢前105分鐘，王姓工頭曾進入儲藏室約10秒中，他27日再被傳喚到案時，就坦承拿雷射測距儀的電池進去充電，不過意外是不是因充電導致走火，則還要等火場鑑定最終報告出爐。目前，檢察官依過失致死等3罪嫌，諭令王姓工頭10萬交保候傳。

錢櫃惡火吞噬5命後，各縣市政府昨（27）日針對錢櫃全台17間門市展開大稽查，台北市副市長黃珊珊抽查KTV的消防設備時，發現北市有4家不合格，分別是錢櫃敦南店、南京店、松江店與中華店，因此市府晚間勒令即起停業，直到再次查驗，確認公共安全檢查合格。

▲目前台北市僅剩SOGO錢櫃營業。（圖／記者屠惠剛攝）



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