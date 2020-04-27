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菲律賓在台看護批疫情恐被母國遣返　外交部：外籍移工享有國民待遇

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▲▼醫院療養,長照,老人,陪伴,看護,慢性病,心血管疾病,治療。（圖／記者徐斌慎攝）

▲醫院療養與老人照護。（示意圖，與本文無關／記者徐斌慎攝）

記者陶本和／台北報導

菲律賓勞動部於日前聲明指出，在台灣的菲籍看護在臉書發表批評菲國政府疫情作為失當等言論影片，遭菲國駐台官員擬將該移工送返菲國。對此，外交部27日表示，外籍移工在我國享有「國民待遇」，權益均受相關法令保障，其中包括言論自由，各國政府應予尊重。

由於菲律賓政府勞動部日前指出，在台灣的菲籍看護在臉書發表批評菲國政府疫情作為失當等言論影片，遭菲國駐台人員警告，且擬將該名移工送返菲國。

對此，外交部表示，我國是主權國家，外籍移工在我國享有「國民待遇」，權益均受相關法令保障，其中包括言論自由，各國政府應予尊重。

外交部指出，本案任何人或機構均無權向該移工本人、經其雇主或仲介關切施壓，也不宜在未經兩個政府協商情形下，逕將當事人遣送出境。本案如果菲方經適當法律程序判定該移工確有違反菲國相關法律情事，可循外交途徑向我國政府提出司法互助請求，我方可依據相關協定與菲國政府積極協商處理。

外交部也強調，菲律賓是我國「新南向政策」重要夥伴國之一，菲國在台灣約有15萬名移工，對協助台灣的經濟發展貢獻卓著，我國願與菲方持續提升雙邊協商機制，深化兩國各層面的合作關係。

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