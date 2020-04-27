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2天0確診、連15天0本土病例　蔡英文叮嚀：五一連假不得鬆懈！

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▲▼ 台灣連2天0確診，連15天0本土病例，蔡英文發文叮嚀，五一連假不得鬆懈。（圖／蔡英文臉書）

▲台灣連2天0確診，連15天0本土病例，蔡英文發文叮嚀，五一連假不得鬆懈。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

針對新冠肺炎疫情，台灣已經2天0確診，且連續15天0新增本土病例。對此，總統蔡英文27日下午於臉書發文表示，好成績得來不易，仍叮嚀大家過幾天的「五一連假」，防疫不可以鬆懈，大家要戴口罩、勤洗手，並保持社交距離。

中央流行疫情指揮中心27日表示，國內今日無新增個案；昨(26)日新增498例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報60,956例(含59,269例排除)，其中429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，290人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

對此，蔡英文下午透過臉書表示，今天的幸運數字是「0」，連續兩天0確診，連續15天本土病例0新增，她感謝第一線所有辛苦的醫護及檢疫人員，也感謝每一位國人的配合，讓台灣能夠持續守住疫情的防線。

蔡英文表示，好成績得來不易，她還是要請大家互相提醒，隨時保持警覺，不可鬆懈，「過幾天就是五一連假，假期防疫不鬆懈，請大家記得戴口罩、勤洗手、保持社交距離。」

另外，蔡英文也分享護台灣助世界一事，健保快易通App已經開放國人在行有餘力下，用自己的口罩配額響應國際人道救援。

蔡英文說，今天是荷蘭的國慶日，感謝「荷蘭貿易暨投資辦事處」空運3999朵荷蘭國花鬱金香，象徵長長久久，這向台灣醫護人員表達謝意，「我們也會加油，為世界帶來貢獻，長長久久」。

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