影／康定、岳飛、空陸軍5案篩檢結果出爐　國防部：依規定隔離檢疫

記者陶本和／台北報導

敦睦磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染後，康定艦、岳飛艦，以及負責運輸的陸軍官兵有出現身體不適的狀況。國防部於27日記者會上表示，相關人員都已經做篩檢，結果皆為陰性，身體狀況良好，後續仍會依照檢疫隔離規定來因應。

▲國防部軍政副部長張哲平上將。（圖／ETtoday攝影中心攝）



國防部發言人史順文少將表示，康定艦在3月3日時，有官兵發現身體不適、發燒之後，就沒有參加5日的敦睦任務，當時經過艦上醫官初診為感冒，後來也痊癒。

史順文說，該為官兵有做過流感篩檢，也有做新冠肺炎檢測，結果都是「陰性」，目前他的狀況良好，而康定軍艦也都沒有確診病例。

另外，在岳飛軍艦方面，史順文說，在3月13日抵達帛琉後，因為官兵的父親過世而提前返台，該人員有依照疫情指揮中心的規定，一直到3月26日進行居家自主隔離14天。

史順文說，這位官兵在3月30、31日完成採檢，結果也都為陰性；而4月15日他也有回到岳飛執勤，所以後續依照規定，都還需要居家隔離14天。

另外，運輸敦睦艦隊的陸軍官兵，有2位出現身體不舒服的狀況。史順文表示，陸軍司令部有透過新聞稿表示，經過採檢後結果都為陰性；而空軍方面，也有一位被通知居家隔離，目前身體狀況良好，也有依照檢疫隔離規定來執行。

▼國防部發言人史順文少將。（圖／ETtoday攝影中心攝）

