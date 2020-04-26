賴品妤談罷韓稱「太小看高雄人怨念」　孫大千：仇恨腦衝

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

賴品妤接受媒體專訪時表示，自己小看高雄人的怨念，起初以為罷韓案不會通過，但去高雄時「把我認出來的都興奮的在談罷韓的事情」。賴品妤也批評，韓國瑜還沒確定，就說高雄疑似個案9個，防疫成功要件在於政府資訊透明，但韓國瑜卻是出來「刷大家的仇恨值」。對此，前國民黨立委孫大千批評，賴品妤是「仇恨衝腦式的發言」。

孫大千26日上午在臉書表示，當過民意代表的人都知道，願意打招呼的群眾，肯定都是同溫層的支持者，立場不同的群眾，「連理恐怕都懶得理你」，既然是意識形態相同的支持者，「他們不和你講『罷韓』，難不成還講『挺韓』嗎？」

孫大千指出，海軍「敦睦艦隊染疫事件」讓高雄市的防疫出現破口，簍子是國軍捅出來的，爛攤子卻是韓國瑜收，賴品妤身為立委，不好好進行亡羊補牢，反而對韓國瑜落井下石，不會覺得太沒有格調嗎？

▲賴品妤。（資料照／記者林敬旻攝）

孫大千再指，既然心知肚明高雄市民人心惶惶，也強調政府資訊透明很重要，韓國瑜為了力保高雄市的防疫防線，提出比指揮中心更高的疫調標準，到底又錯在哪裡呢？

孫大千批評，對心中本來就充滿充滿仇恨的人來說，不管韓國瑜做什麼都是錯的，都要想盡各種辦法誣蔑詆毀，「妳（賴品妤）的仇恨值已經夠高了，真的不需要韓國瑜出來刷了。」

最後，孫大千還對賴品妤說，除了「高顏值」和「高仇恨值」之外，身為立委，「至少也要展現一點最基本的『高水準』和『大格局』吧！」