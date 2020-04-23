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忙到沒空吃！淡大生「引胖卡進醫院」現做餐點...醫護感動：有被照顧的感覺

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▲▼ 。（圖／新光醫院提供）

▲淡大學生將物資分送給醫護人員。（圖／記者宋良義攝）

記者林妤柔／採訪報導

新冠肺炎疫情持續延燒，醫護人員照顧病患，中午幾乎沒有時間用餐。為了讓醫護人員有適當時間休息，淡江大學資訊傳播學系第19屆畢製組發起「醫起休息，護相打氣」的活動，將胖卡開進醫院，現做100個漢堡跟飲料分發給辛苦的醫護人員，讓不少醫護人員相當感動，認為有「被照顧到的感覺」。

淡江大學資傳系第19屆畢製組《寄物所》副組長林沛妮表示，因為她們畢製的核心理念是「人生要好好休息」，新冠肺炎疫情嚴重，醫護人員少有休息時間，希望醫護人員不要一直處於高壓、緊繃的狀態，也希望此舉能溫暖他們的胃、護他們的手，讓他們為台灣加油。

請繼續往下閱讀...

新光醫院社會服務課課長朱健豪指出，學生為了這次活動，很早就來聯絡，想為醫護人員進一份心力，他們聽說醫護人員用餐時間被壓縮，所以引進胖卡、現做100份熱呼呼的漢堡跟飲料，分發到檢疫病房、檢疫重症病房、行政單位享用。

▲▼ 。（圖／新光醫院提供）

▲醫護人員拿到熱騰騰的漢堡和飲料，直呼超感動。（圖／記者宋良義攝）

朱健豪直言，醫護人員平常的用餐時間，其實不像一般上班族一樣可以中午12點用餐，有時照顧病人耽擱，或穿脫防護衣、隔離衣實在不方便，有些人甚至索性不吃，真的很累。「有時叫外送，外送員進來醫院時也會怕怕的」，朱健豪表示，這次一台胖卡直接開進來，把最熱的餐點送到手上，讓許多醫護人員都感動得說「很開心，有被照顧到的感覺！」

朱健豪表示，學生辦畢業展活動，從九點就來準備，十點開始炸魚排、肉排，直到中午十二點才真正結束。另外，他們也收到很多捐贈，有做手工卡片、包裝，在箱子寫上祝福文字，希望醫護人員有休息時間，「捐贈的東西雖然不多，但是護理人員拿到手上時，非常感動」。
不只學生這次舉辦的胖卡活動，朱健豪指出，之前一直有愛心民眾陸續送物資進來，讓醫護人員備感窩心。雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但同時也看到人性的溫暖與扶持，希望這些活動能為醫護人員帶來力量，讓台灣人一起挺過這次難關。

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