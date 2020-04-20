新光醫院助帛琉建立「新冠肺炎採檢SOP」　陳時中曾讚：比隔空抓藥還厲害

▲新光醫院透過視訊遠距採檢教學指導。（圖／新光醫院提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣敦睦艦隊爆發群聚感染，由於士官兵僅曾在目前維持0確診的帛琉下船，因此有網友疑惑官兵是否在帛琉感染，以及帛琉採檢流程。實際上，由於醫療資源不足，帛琉就曾向台灣求助，在新光醫院透過視訊指導下，一步一步完成採檢，並將檢體送至台灣檢驗，陳時中更曾讚「比隔空抓藥還厲害」，成功守住帛琉0確診。

台灣多年以來透過各醫院協助友邦國家建立更完善的醫療照顧，如新光醫院就協助帛琉，因此當帛琉曾傳出疑似案例時，就是由新光醫院院內感染科醫師，透過「視訊遠距採檢」方式，一步步指導當地醫生如何取得檢體。

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▲新光醫院院長侯勝茂曾到指揮中心說明流程。（圖／記者徐斌慎攝）

新光醫院院長侯勝茂曾到指揮中心說明流程，藉由視訊讓醫師教導如何採檢取得檢體，帛琉醫師透過網路學習，一步一步的教導採檢步驟，也針對包裹該如何包裝教導；由於擔心醫師使用錯誤，新光醫院也以人體解剖圖示範，我方做一個步驟，對方醫師也跟著做，以此讓當地醫生學會採檢流程。

▲新光醫院以人體解剖圖示範採檢。（圖／新光醫院提供）

視訊遠距採檢成功幫助帛琉守住「0確診」，指揮官陳時中稱讚，視訊遠距採檢比以前隔空抓藥更厲害，一個案例對小國家或小地區來說都是很大的壓力，能夠透過既有管道協助，是很好的事情。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）也發出聲明稱讚台灣，並指出目前政府已與世界衛生組織（WHO）及美國疾病管制中心（CDC）展開密切合作，且在台灣及台灣疾病管制署也協助當局進行檢測，並確保高規格防疫應變，相關單位已經做好適當準備，「在許多狀況下，我們最大的敵人不是病菌，而是恐懼！」