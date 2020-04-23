顧父母至今未婚！國會助理立院突暴斃身亡　共事友人一聽哭了

▲立委陳素月的陳姓助理上午被發現昏倒在立委研究室內，經送醫急救後，宣告不治，在國會引發關注。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

民進黨立委陳素月的陳姓國會助理22日上午8時40分被同事發現昏倒在研究室內，雖然同事馬上報警、協助送醫，但最後仍宣告不治。陳姓助理歷任多名立委辦公室，曾查出軍方後勤黑幕，身後留下高齡父母。

這起不幸事件，在國會內引發不小騷動。立法院長辦公室大約9時37分於媒體群組報告，「陳先生倒臥在地上，經聯繫中興大樓櫃台，醫護室同仁隨即進入辦公室為陳先生進行CPR急救。隨後救護車抵達 ，目前已將陳先生送往台大醫院，並聯繫家屬前往。」過程中，警政署國會聯絡人也積極協助；陳素月受訪時表示，對於助理不幸往生一事，內心感到沉痛與不捨。

立法院國會助理工會對此則發表聲明，除表示感遺憾與惋惜外，也會盡力協助逝者家屬，處理後續治喪及相關事宜。工會聲明也指出，亦請全體國會助理同仁，注意身體健康；同時呼籲立法院應多加重視國會助理健康之維護，儘速建立完善的員工健康檢查制度。

據了解，陳姓國會助理為資深法案助理，國會經驗長達7年，對國防議題熟稔；就共事過的同仁表示，陳姓助理曾挖出軍方雲豹爛零件的黑幕。陳姓助理曾待過林岱樺、翁重鈞、張麗善、羅致政和呂玉玲等委員辦公室，今年2月才到陳素月辦公室服務。

政媒圈人士表示，陳姓助理沒有結婚，在家中負責照顧高齡父母，工作態度極度認真，待人也非常親切，在國會結交許多真心好友。據了解，只要遇到媒體朋友請教法案，陳姓助理都會非常熱心說明，且陳姓助理也會投書媒體，對時事議題發表專業意見。有一名友人一早聽聞此不幸事件，不禁流下男兒淚。

針對陳姓助理的死因，目前仍有待釐清。據警方表示，該名助理沒有心血管或慢性疾病，近期也無相關就醫紀錄，猝死原因仍須進一步釐清。

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